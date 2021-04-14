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لاعبون يتناولون إفطار رمضان أثناء توقف مباراة بالدوري التركي (فيديو)

14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202107:49 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات تلفزيونية استغلال لاعبين توقف مباراة كرة القدم لإصابة أحد اللاعبين الذي تزامن مع أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان لتناول طعام الإفطار سريعا قبل أن يعودوا للمباراة أمس الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم.

وحظي المقطع الذي بثته شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “نويتر” بتفاعل كبير ومشاهدات جاوزت ثلاثة ملايين و400 ألف مشاهدة على حساب “بي إن سبورتس باللغة التركية” وحده.

ومع توقف المباراة بين فريقي أنقرة كيتشيورينغوجو وغريسونسبور توجه لاعبو كيتشيورينغوجو الصائمون إلى الخط الجانبي بالقرب من مقعد البدلاء وجلسوا بالقرب من بعضهم للإفطار على التمر والماء والموز.

واكتفى حارس غريسونسبور بالتمر وشرب الماء وهو جالس على خط مرماه، بينما أظهرت لقطة أخرى انضمام أحد لاعبي وغريسونسبور إلى لاعبي الفريق المنافس للإفطار معهم.

ولاقت هذه اللقطات تفاعلا واسعا على الحسابات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علّق وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو على الفيديو المتداول، قائلا: “كرة القدم طبيعية وصادقة، الله يتقبل صومنا”.

ووصف عثمان أشكين النائب عن حزب العدالة والتنمية بمدينة ريزا، المشهد بأنه “لوحة جميلة تظهر قوة معتقدات الشباب التركي”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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