شاهد: سان جيرمان يثأر من بايرن ميونخ ويتأهل لقبل النهائي بدوري أبطال أوربا

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي لهزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوربا في الموسم الماضي، وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي بالنسخة الحالية للبطولة الأوربية رغم فوز بايرن ميونخ على سان جيرمان في عقر داره 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3 / 2 وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 / 3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 لكنه لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل وأطاح سان جيرمان بحامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية بالبطولة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين على مدار شوطي المباراة، وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي نيمار كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.