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من منتصف الملعب.. لاعب يسجل هدفا برأسه في دوري أيرلندا الشمالية (فيديو)

سدد اللاعب الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل
سدد اللاعب الكرة من بعد منتصف الملعب بقليل
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202111:44 PM (مكة المكرمة)

سجل لاعب في دوري أيرلندا الشمالية هدفا برأسه من منتصف الملعب تقريبا في مباراة ضمن منافسات دوري كرة القدم.

واستغل روري دونللي مهاجم نادي غلنتورأن الكرة التي سددها حارس مرمى انكانون سويفتس برأسه من خارج منطقة الجزاء، وردها برأسها لتسكن الشباك الخالية.

ونشر نادي غلنتوران على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو للهدف، قائلا: “نضمن لك أنك لم تشاهد هدفا بالرأس مثل هذا من قبل”.

وأبدى معلقون إعجابهم بالهدف ورد فعل اللاعب السريع في استغلال كرة حارس المرمى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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