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رياضة|إسبانيا

من مسافة 45 مترا .. هدف بعد 25 ثانية من صافرة البداية في مباراة بإسبانيا (فيديو)

سيرجي داردير لاعب وسط نادي إسبانيول (مواقع التواصل الاجتماعي)
سيرجي داردير لاعب وسط نادي إسبانيول (مواقع التواصل الاجتماعي)
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202107:14 PM (مكة المكرمة)

تمكن سيرجي داردير لاعب وسط نادي إسبانيول من تسجيل هدف من مسافة بعيدة في مرمى فريق ليغانيس، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأول الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 37 من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ داردير الضيوف بهدف مبكر، أحرزه في الثانية 25 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة في الشباك الخالية من مسافة بعيدة بعد أن وصلته كرة مشتتة بالخطأ خارج منطقة الجزاء من حارس مرمى ليغانيس.

وقطع لاعب الوسط الإسباني الكرة ليستغل خروج الحارس من مرماه ويسدد كرة ساقطة في الشباك مباشرة من مسافة حوالي 45 مترا، معلنة عن تسجيل الهدف الأول لفريقه.

وتغنى إسبانيول بالهدف حيث نشر على حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر” صورة من احتفال داردير بالهدف معلقا عليها: “ماذا فعلت يا سيرجي؟”.

وساهم هدف داردير في فوز إسبانيول على ضيفه بنتيجة 2-1.

ويتربع فريق إسبانيول على عرش صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 70 نقطة، ويسير بخطى ثابتة نحو العودة إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى “الليغا”، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه ريال مايوركا، ويليهما في المركز الثالث فريق ألميريا برصيد 60 نقطة.

بينما يشغل ليغانيس المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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