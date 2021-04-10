ليدز يوقف قطار انتصارات السيتي ويهزمه على أرضه (فيديو)

سقط مانشستر سيتي على ملعبه أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لواحد، اليوم السبت، على ملعبه الاتحاد ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ليدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 42 إثر هجمة مرتدة سريعة اختتمها باتريك بامفورد بكرة هيأها إلى القدم من الخلف لستيوارت دالاس ليُسددها الأخير بقوة عن يمين حارس مرمى السيتي.

وأسفر ضغط السيتي المتواصل عن تسجيل هدف عدل به الإسباني فيران توريس النتيجة عند الدقيقة 76 بعدما استلم كرة حاسمة من زميله بيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء ثم حولها بباطن قدمه داخل الشباك.

وفي وقت كان السيتي يبحث فيه عن هدف التقدم ضرب المقدوني إزغان أليوسكي دفاعه بتمريرة بينية وضع من خلالها دالاس مجددا في انفراد تام أمام الحارس إديرسون مورايس، ليسدد كرة زاحفة سكنت الشباك.

الجدير بالذكر أن ليدز لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد مدافعه ليام كوبر لتدخله المتهور على غابرييل جيسوس لاعب السيتي.

وهذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي بعد سقوطه أمام جاره اليونايتد بهدفين نظيفين في الجولة 28 ليتوقف رصيد الفريق عند 74 نقطة ويظل في صدارة الترتيب.

بالمقابل حقق ليدز يونايتد فوزه الثاني تواليا ورفع رصيده لـ45 نقطة يحتل بها المركز التاسع.