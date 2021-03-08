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مانشستر يونايتد يوقف انتصارات السيتي ويسقطه بهدفين نظيفين (فيديو)

7/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202101:09 AM (مكة المكرمة)

أنهى مانشستر يونايتد سجل انتصارات غريمه مانشستر سيتي البالغ 21 فوزا متتاليا في كل المسابقات بعد أن تغلب عليه 2- صفر في القمة التي جمعتهما في ملعب الاتحاد ضمن المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض سيتي لصدمة مبكرة بعد 34 ثانية فقط حين أشار الحكم أنطوني تايلور لركلة جزاء بعد أن عرقل غابرييل جيسوس منافسه أنطوني مارسيال في المنطقة.

وسدد برونو فرنانديز الركلة بنجاح ليمنح الفريق الزائر المقدمة.

برونو فرنانديز سعيدا بتسجيل الهدف (رويترز)

وحصل لوك شوك على فرصة سانحة لمضاعفة النتيجة بعدها مباشرة لكن الظهير سدد مباشرة في الحارس إيدرسون.

وطالب سيتي بركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين رحيم سترلينغ وفريد في المنطقة بينما اقترب رياض محرز من هز الشباك قبل الاستراحة.

وضاعف يونايتد، الذي قدم مباراة قوية فنيا ودفاعيا، الغلة حين بدأ الحارس دين هندرسون هجمة سريعة وذكية لتصل الكرة إلى شو الذي توغل بين لاعبين من سيتي وبعد تبادل سريع للكرة مع ماركوس راشفورد سدد شو الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة تقلص الفارق الذي يفصل سيتي في الصدارة عن يونايتد إلى 11 نقطة قبل 10 مباريات من نهاية المسابقة.

غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)

وهذه هي أول هزيمة لسيتي في كل المسابقات منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما أنها ثالث هزيمة على التوالي له على ملعبه في إطار القمة مع يونايتد بعد أن خسر صفر-1 في إياب المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الماضي كما خسر 1-2 في مباراته بالدور الأول من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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