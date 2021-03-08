انتخاب خوان لابورتا رئيسا لبرشلونة للمرة الثانية

انتخب أعضاء برشلونة خوان لابورتا رئيسا للنادي، ليلجأوا إلى الرجل الذي أشرف على واحدة من أنجح فترات النادي من أجل إخراجه من أزمة إدارية ومالية.

وحقق لابورتا، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، فوزا كبيرا عقب حصوله على 54.28 بالمئة من الأصوات، بينما جاء فيكتور فونت ثانيا وحصل على 29.99 بالمئة من الأصوات مقابل 8.58 بالمئة لصاحب المركز الثالث توني فريتشا.

وسيخلف لابورتا الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول لتجنب تصويت بحجب الثقة من جانب الأعضاء الغاضبين بعدما حاول ليونيل ميسي ترك النادي في أغسطس/آب عقب الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوربا.

وكان ميسي ضمن العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الانتخابات بعد يوم واحد من فوز برشلونة 2-صفر على أوساسونا وتقدمه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة إن أكثر من 51 ألف عضو أدلوا بأصواتهم من بين 109 آلاف يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تأجلت من يناير/كانون الثاني بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا في كتالونيا. وصوت 30 ألف عضوا لصالح لابورتا.

واحتفل لابورتا بانتصاره بغناء نشيد النادي مع أفراد حملته قبل أن يلقي بكلمة النصر، التي خص خلالها بالذكر القائد وهداف النادي عبر العصور ميسي الذي يتبقى أقل من 4 أشهر على نهاية عقده مع برشلونة.

وقال لابورتا “قبل 20 عاما شارك فتى صغير يدعى ليو ميسي في مباراته الأولى مع شباب برشلونة. مشاهدة أفضل لاعب في العالم وهو يدلي بصوته اليوم علامة واضحة على ما نقوله دائما. ليو يحب برشلونة”.

وأضاف “أفضل لاعب في العالم يحب برشلونة وأتمنى أن تكون هذه علامة على استمراره في برشلونة، وهذا ما نريده جميعا”.

أزمات مالية ضخمة

يتولى لابورتا رئاسة ناد يمر بأزمة مالية ضخمة بسبب جائحة كوفيد-19 التي وجهت ضربة قوية لمبيعات التذاكر وإيرادات منتجات النادي.

وأظهرت الحسابات الأخيرة لبرشلونة أن إجمالي الديون تجاوز 1.4 مليار يورو (1.67 مليار دولار) مع ديون صافية قدرها 488 مليون يورو. وتوصل النادي لاتفاق العام الماضي بشأن خفض مؤقت في أجور اللاعبين بينما اضطر إلى تأجيل دفع مستحقاتهم في ديسمبر كانون/الأول.

لكن الأمور تبدو أكثر إشراقا في الملعب، وانتصر فريق المدرب رونالد كومان في 13 من آخر 16 مباراة في الدوري وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا.

وستكون أول مباراة لبرشلونة تحت قيادة لابورتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال خارج الديار أمام باريس سان جيرمان، ويتأخر برشلونة 1-4 في المواجهة بعد خسارته ذهابا.

وقال لابورتا “سنذهب إلى باريس حتى نقلب النتيجة”.

وانتخب لابورتا لأول مرة في 2003 وأشرف على فترة ذهبية في تاريخ النادي حقق خلالها لقب الدوري الإسباني أربع مرات ولقب دوري الأبطال مرتين.

وترشح في انتخابات 2015 لكنه خسر بفارق كبير أمام بارتوميو رئيس النادي وقتها.

وألقي القبض على بارتوميو يوم الإثنين الماضي في إطار تحقيق تجريه الشرطة القطالونية في مزاعم فساد تجاري شهد أيضا مداهمة مكاتب النادي في استاد كامب نو. ولم يعلق بارتوميو على القبض عليه واستغل حقه في عدم الإدلاء بأي تصريح في المحكمة.