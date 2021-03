ليفربول يسقط مجددا ويخسر للمرة السادسة على التوالي في ملعبه أمام فولهام (فيديو)

مني فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالهزيمة السادسة له على التوالي في ملعبه في آنفيلد بعد خسارته 1-صفر أمام فولهام المهدد بالهبوط، اليوم الأحد.

وترفع الخسارة سجل ليفربول القياسي في عدد الهزائم المتتالية على ملعبه إذ إنها المرة الأولى منذ موسم 1953-1954 التي يخسر فيها الفريق هذا العدد من المباريات على ملعبه في موسم بالدوري.

ويبقى ليفربول في المركز السابع برصيد 43 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع لكن ليفربول لعب مباراة أكثر.

ويحتل فولهام المركز 18 برصيد 26 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بفارق الأهداف عن برايتون صاحب المركز 17.

ولم تفلح تغييرات مدرب ليفربول يورغن كلوب، السبعة على التشكيلة التي خسرت 1-صفر أمام تشلسي، الخميس الماضي.

وخطف ماريو ليمينا لاعب فولهام الكرة من محمد صلاح الذي تأخر في تشتيتها عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يسددها في المرمى في الدقيقة 45.

وأهدر ساديو ماني ضربة رأس خطيرة في الدقيقة 80.

واستبسل دفاع فولهام في الدفاع عن مرماه ليخرج منتصرا على الرغم من أن ليفربول استحوذ على الكرة معظم المباراة لأنه لم ينجح في تحويل السيطرة إلى أهداف.

