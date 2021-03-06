دوري أبطال أوربا يرشح أبو تريكة للعب به.. دروغبا يزكيه والكاف يعلق

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن أفضل شيء للاعب الكرة، من وجهة نظره، هو اللعب للنادي الأهلي ثم تشجيعه من المدرجات بعد الاعتزال.
غرد حساب دوري أبطال أوربا على تويتر طالبا من متابعيه اختيار لاعب من ضمن ثلاثة لاعبين كانوا سيتألقون في الدوري الأشهر إذا ما أتيحت لهم فرصة اللعب به.
Who would have flourished in a #UCL team had they played in Europe? 🤔 pic.twitter.com/DMe1fktHSs
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2021
ورشح الحساب بطل النادي الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة وحارس المرمى البرازيلي الشهير روجيرو سيني والنجم الياباني ياسوهيتو إيندو.
وانهالت التعليقات على الحساب كل يرشح من يود، إلا أن أبرز التعليقات المرشحة للنجم المصري أبو تريكة جاءت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي غرد قائلا “مع أنه بقي في أفريقيا، إلا أنه امتع العالم كله من ملعب بلاده”.
ونشر حساب الكاف فيديو لتألق أبو تريكة خلال لعبه الساحرة المستديرة.
Yet he stayed at 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀, to entertain the whole world 🗺️ from his home ground. 🌍#TotalCAFCL | @trikaofficial | @AlAhly pic.twitter.com/erTAM7FpQs
— Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 5, 2021
كما تفاعل النجم االإيفواري المعتزل ديديه دروغبا مع تغريدة دوري أبطال أوربا مرشحا أبوتريكة، لتنهال التعليقات المرحبة بالاختيار.
Him @trikaofficial @ChampionsLeague https://t.co/X1tZPTkelY pic.twitter.com/gObYTP9oxC
— Didier Drogba (@didierdrogba) March 5, 2021
ومع أن لاعب الأهلي الشهير أبو تريكة لم يحترف خارج بلاده وبقي في النادي الأهلي حتى اعتزاله إلا أنه يحظى بشهرة وقبول عالمي كبير.
Abo Trika 👑 pic.twitter.com/rDSFOoEhT2
— Ⓜ️ohammed Hamdi (@M0hammedHamdi74) March 5, 2021
عم العالم طبعا pic.twitter.com/XGMRMLPsJh
— Hazem القاضيه ممكن 🔥🔥 (@Hazem00828377) March 5, 2021
Definitely Aboutrika the most talented playmaker , personality and leadership and better than his talent he has a humanity with the society ❤️❤️❤️ surly Aboutrika the best 😍😍 pic.twitter.com/LKbpbjXYgk
— 3alolo (@Ahmed89386296) March 5, 2021
@trikaofficial ❤️ pic.twitter.com/CnJmYniOv9
— 🦅 (@mabdalshafi1) March 5, 2021
Trika against Brazil ❤️❤️ pic.twitter.com/JWr1mA16G8
— MohamedEssawy (@essawy1990) March 5, 2021