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دوري أبطال أوربا يرشح أبو تريكة للعب به.. دروغبا يزكيه والكاف يعلق

لاعب النادي الأهلي المصري المعتزل محمد محمد أبو تريكة (غيتي)
لاعب النادي الأهلي المصري المعتزل محمد محمد أبو تريكة (غيتي)
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202108:45 PM (مكة المكرمة)

غرد حساب دوري أبطال أوربا على تويتر طالبا من متابعيه اختيار لاعب من ضمن ثلاثة لاعبين كانوا سيتألقون في الدوري الأشهر إذا ما أتيحت لهم فرصة اللعب به.

ورشح الحساب بطل النادي الأهلي المصري المعتزل محمد أبو تريكة وحارس المرمى البرازيلي الشهير روجيرو سيني والنجم الياباني ياسوهيتو إيندو.

وانهالت التعليقات على الحساب كل يرشح من يود، إلا أن أبرز التعليقات المرشحة للنجم المصري أبو تريكة جاءت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والذي غرد قائلا “مع أنه بقي في أفريقيا، إلا أنه امتع العالم كله من ملعب بلاده”.

ونشر حساب الكاف فيديو لتألق أبو تريكة خلال لعبه الساحرة المستديرة.

كما تفاعل النجم االإيفواري المعتزل ديديه دروغبا مع تغريدة دوري أبطال أوربا مرشحا أبوتريكة، لتنهال التعليقات المرحبة بالاختيار.

ومع أن لاعب الأهلي الشهير أبو تريكة لم يحترف خارج بلاده وبقي في النادي الأهلي حتى اعتزاله إلا أنه يحظى بشهرة وقبول عالمي كبير.

المصدر : الجزيرة مباشر

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