“هل سيكون الحكم قادرًا على النوم”؟ غلطة سراي التركي يعترض على طرد مصطفى محمد

أكد نادي غلطة سراي التركي عدم رضاه عن أداء التحكيم في مباراة فريقه ضد أنقرة غوجو، التي شهدت طرد المصري مصطفى محمد بالبطاقة الحمراء المباشرة، وقال إن الأخطاء التحكيمية ضده “ممنهجة”.

وشهدت مباراة أنقرة غوجو وغلطة سراي في الجولة 28 من الدوري التركي طرد مصطفى محمد بعدما استخدم مرفقه في وجه لاعب أنقرة غوجو في التحام هوائي.

وقال رئيس النادي مصطفى جنكيز في بيان عقب جلسة مع رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نهاد أوزدمير “هناك أخطاء يتم ارتكابها ضد كل فريق بالدوري، لكن الأخطاء ضد غلطة سراي منظمة وممنهجة”.

وأضاف “هناك من يريدون إحداث الفوضى، ونحن نعرف جيدا كيف نحاربهم”.

وسبق بيان جنكيز، صدور بيان آخر من قبل نائبه عبد الرحيم البيرق، الذي أكد عقب المباراة أن حالة تدخل مصطفى محمد ضد اللاعب إبراهيم أكداج لا تستحق الطرد.

وقال البيرق في بيانه “لماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق، هل سيكون الحكم قادرًا على النوم بعد هذا القرار؟”.

وأضاف “هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟”.

كما ذكر نائب الرئيس الثاني في النادي، يوسف جوناي، في تصريحات صحفية، أن الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من ضربة جزاء واضحة، وتسببت بطرد غير مستحق لمصطفى محمد.

وقال يوسف جوناي “هناك حملة ممنهجة لإيقاف خطورة غلطة سراي، لن نسمح أبدًا بهذا المخطط ونسعى لفرض العدالة”.

وأكدت عدة تقارير لصحف تركية اعتزام إدارة غلطة سراي تقديم اعتراض رسمي لإلغاء عقوبة إيقاف مصطفى محمد، في محاولة لتجنب العقوبة التأديبية، التي تعني غياب مصطفى محمد عن لقائي فريقه ضد كل من سيواس سبور وقيصري سبور.

ويُقدم مصطفى محمد مستويات لافتة مع فريقه، إذ نجح في تسجيل 5 أهداف في مسابقة الدوري وهدف وحيد في كأس تركيا.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار إضافية لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة.​​​​​​​