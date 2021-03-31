تعرض للإغماء.. سقوط حكم مباراة إثيوبيا وكوت ديفوار وسط الملعب (فيديو)

سقط حكم مباراة كوت ديفوار وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية مغشيًا عليه قبل نهاية المباراة التي جمعت الفريقين بثماني دقائق، إلا أن الحكم الرابع لم يستطع إكمال المباراة.

وكانت كوت ديفوار متقدمة بثلاثة أهداف مقابل هدف لإثيوبيا قبل إيقاف المباراة.

وأوقف الحكم تشارلز بولو المباراة في الدقيقة 80 وسقط مغشيا عليه داخل الملعب، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان بولو قد تولى إدارة المباراة بعد تخلف الحكم الأصلي عن الحضور، وجرت الاستعانة بحكم إيفواري مكان بولو للقيام بدور الحكم الرابع، ولكنه لم يكن له الحق في إدارة المباراة عقب خروج بولو نظرا لأنه يحمل جنسية أحد طرفي المباراة، وبالتالي أنهِيت المباراة قبل الوقت الأصلي.

وأعلن بعدها فوز كوت ديفوار لتتأهل مع إثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.