“موقف محرج” لمحمد صلاح بعد مباراة مصر مع جزر القمر.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يحاول فيه إبعاد الجماهير عنه بعد اقتحامهم أرض الملعب والتفافهم حوله دون كمامات.

وكان بعض المشجعين قد اقتحموا أرض الملعب أمس الإثنين في نهاية مباراة المنتخب المصري ضد جزر القمر في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون العام القادم 2022 .

Liverpool should refuse in the future to allow Mo Salah to join Egypt’s team. They can’t organize games during COVID where players are protected. There is no “bubble” and no security to protect the pitch. A guy was trying to kiss him! (vid:@PassLikeThiago)pic.twitter.com/kqjpMwQhcr

