“موقف محرج” لمحمد صلاح بعد مباراة مصر مع جزر القمر.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يحاول فيه إبعاد الجماهير عنه بعد اقتحامهم أرض الملعب والتفافهم حوله دون كمامات.

وكان بعض المشجعين قد اقتحموا أرض الملعب أمس الإثنين في نهاية مباراة المنتخب المصري ضد جزر القمر في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون العام القادم 2022 .

Liverpool should refuse in the future to allow Mo Salah to join Egypt’s team. They can’t organize games during COVID where players are protected. There is no “bubble” and no security to protect the pitch. A guy was trying to kiss him! (vid:@PassLikeThiago)pic.twitter.com/kqjpMwQhcr — Parted Beard (@PartedBeard) March 29, 2021

ويظهر الفيديو محاولة بعض الجماهير التقاط الصور مع النجم المصري بينما يحاول صلاح الحفاظ على مسافة بينه وبينهم، وعندما حاول أحد المشجعين تقبيله، دفعه صلاح بعيدًا عنه.

وقال أحد المغردين “يجب أن يرفض ليفربول في المستقبل السماح لمحمد صلاح بالانضمام إلى المنتخب المصري، لا يمكنهم تنظيم الألعاب أثناء جائحة كورونا حيث يجب حماية اللاعبين، لا توجد “فقاعة” ولا أمن لحماية الملعب، شخص كان يحاول تقبيله!”.

#LFC superstar Mo Salah was put in a difficult position tonight as he tried to keep fans at an arms' length 🤳 https://t.co/zZme285zAW — Empire of the Kop (@empireofthekop) March 29, 2021

وقال حساب آخر “تم وضع نجم ليفربول محمد صلاح في موقف صعب الليلة حيث حاول إبقاء الجماهير على مسافة من الذراعين”.

أما هذه المغردة فقالت “كهربا عندما راح يسلم على أبو تريكة عملوا فيه إيه؟ ليڤربول هيتعامل ازاي مع الخطر اللذي تعرض له صلاح بسبب العشوائية والهرجلة دي”.

كهربا اما راح يسلم على تريكه عملوا فيه ايه ؟

ليڤربول هيتعامل ازاي مع الخطر اللي اتعرضله صلاح بسبب العشوائية والهرجلة دي pic.twitter.com/CH5KVnSGzy — ᏁᎧᎧᏒ 🧸 نـور (@Noor25j) March 29, 2021

ويظهر المقطع عدم ارتداء أيًا من المشجعين الذين التفوا حول صلاح كمامات الوجه. وجاءت الحادثة بعد انتهاء مباراة المنتخب المصري مع منتخب جزر القمر التي فاز فيها المنتخب المصري بـ 4 أهداف دون مقابل، أحرز منها محمد صلاح هدفين.

وبهذه النتيجة صعد المنتخب المصري إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن جزر القمر الذي تأهل بدوره إلى النهائيات وهو ثاني المجموعة.