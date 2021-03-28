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رونالدو يثور ويغادر الملعب بعد حرمان البرتغال من هدف فوز واضح (فيديو)

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يغادر الملعب غاضبا لعدم احتساب هدفه الواضح أمام صربيا (غيتي)
المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يغادر الملعب غاضبا لعدم احتساب هدفه الواضح أمام صربيا (غيتي)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202111:39 AM (مكة المكرمة)

ثار كريستيانو رونالدو وغادر الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل لمباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد صربيا.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوان على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

وكانت ثنائية ديوجو جوتا منحت البرتغال التقدم 2-صفر في الشوط الأول لكن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا أصبح الهداف التاريخي لبلاده برصيد 39 هدفا في 63 مباراة دولية بعد أن قلص الفارق في الدقيقة 46.

وانتزع المنتخب الصربي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، التعادل عندما هز فيليب كوستيتش الشباك وازدادت معاناة البرتغال في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب حصول رونالدو على إنذار للاعتراض عندما لم يحتسب هدفه.

وكتب رونالدو في حسابه على إنستغرام “كوني قائد منتخب البرتغال هو أحد أعظم فخر وامتياز في حياتي. أنا دائمًا أعطي وسأقدم كل شيء لبلدي ، وهذا لن يتغير أبدًا. لكن هناك أوقاتًا صعبة للتعامل معها، خاصة عندما نشعر أن أمة بأكملها تتضرر.”

 

وقبل ثوان من لعبة رونالدو، طُرد نيكولا ميلينكوفيتش مدافع صربيا ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو بيريرا لاعب وسط البرتغال.

ورفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، وتتصدر صربيا المجموعة متقدمة على البرتغال بعدد الأهداف التي سجلتها بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث ولديها ثلاث نقاط من مباراة واحدة عقب انتصارها المفاجئ 1-صفر خارج ملعبها على أيرلندا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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