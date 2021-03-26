شاهد: صلاح يواسي المنتخب الكيني عقب خروجه من تصفيات أمم أفريقيا

واسى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المنتخب الكيني لكرة القدم عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وذهب صلاح إلى غرفة ملابس أصحاب الأرض وظهر في مقطع فيديو وهو يقول لهم “سيحالفكم الحظ المرة القادمة” ليرد عليه لاعبو كينيا “شكرا لقدومك، حظا موفقا في كأس الأمم الأفريقية”، وطلبوا صورة جماعية معه.

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🇰🇪🇪🇬 Class act from Mo Salah to come into the Harambee Stars dressing room and congratulate them for an impressive game.

The red card really killed the impetus Harambee Stars had started to build in the second half. #FFP#HarambeeStars pic.twitter.com/h5qrSjrW5v — Friends of Football (@friendsofutball) March 25, 2021

واحتفى مغردون مصريون وأفارقة بموقف صلاح الذي وصفوه بـ “النبيل” وأشاروا إلى أنه يعد أسطورة يفخر بها كل أفريقي مؤكدين أن هذا الشكل الذي يجب أن تكون عليه كرة القدم.

🇰🇪 Kenya national team: “Thank you my friend. Congratulations! Good luck in #TotalAFCON!” 🇪🇬 @MoSalah: “Good luck next time.” 👍 The kind of spirit you love to see between nations. 🙌 #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/TXI7owNA1e — CAF (@CAF_Online) March 25, 2021

King Of Africa 👑❤ https://t.co/mOz7tJiNY7 — Ahmed Samirovich (@SaMiroVich39) March 25, 2021

وبلغ منتخب مصر نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه منتخب كينيا بهدفٍ لمثله، أمس.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وضغط على مناطق خصمه على أمل التسجيل مُبكرا وعدم الدخول في الحسابات المعقدة.

واستطاع لاعب الوسط محمد مجدي أفشة ترجمة أفضلية منتخب بلاده لهدف أول جاء بعد دقيقتين فقط من البداية مستثمرا كرة عرضية قدمها له زميله محمد هاني.

وانتظر المنتخب الكيني إلى غاية الدقيقة 25 ليُعلن عن أول حضور قوي له بفرصة أبطل الحارس محمد الشناوي مفعولها، قبل أن يتمكن مسعود جمعة من تسجيل هدف تم إلغاؤه بسبب لمسة اليد عند الدقيقة 41.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، خلق أصحاب الأرض العديد من الفرص الخطرة على مرمى الفراعنة، أثمرت إحداها عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 65 عن طريق المهاجم عبد الله حسن.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بالدقية 75 من عمر اللقاء في وجه جونستون أوموروا مدافع منتخب كينيا بعد تدخله من دون كرة على مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي ضمن كذلك وجوده بالنهائيات الأفريقية بعد تعادله السلبي مع نظيره التوغولي.