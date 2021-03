شاهد: صلاح يواسي المنتخب الكيني عقب خروجه من تصفيات أمم أفريقيا

واسى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المنتخب الكيني لكرة القدم عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وذهب صلاح إلى غرفة ملابس أصحاب الأرض وظهر في مقطع فيديو وهو يقول لهم “سيحالفكم الحظ المرة القادمة” ليرد عليه لاعبو كينيا “شكرا لقدومك، حظا موفقا في كأس الأمم الأفريقية”، وطلبوا صورة جماعية معه.

🎥| WATCH

🇰🇪🇪🇬 Class act from Mo Salah to come into the Harambee Stars dressing room and congratulate them for an impressive game.

The red card really killed the impetus Harambee Stars had started to build in the second half. #FFP#HarambeeStars pic.twitter.com/h5qrSjrW5v

— Friends of Football (@friendsofutball) March 25, 2021