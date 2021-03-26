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شاهد: صلاح يواسي المنتخب الكيني عقب خروجه من تصفيات أمم أفريقيا

صلاح يواسي منتخب كينيا عقب الخروج من تصفيات أمم أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
صلاح يواسي منتخب كينيا عقب الخروج من تصفيات أمم أفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
26/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202109:05 PM (مكة المكرمة)

واسى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المنتخب الكيني لكرة القدم عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وذهب صلاح إلى غرفة ملابس أصحاب الأرض وظهر في مقطع فيديو وهو يقول لهم “سيحالفكم الحظ المرة القادمة” ليرد عليه لاعبو كينيا “شكرا لقدومك، حظا موفقا في كأس الأمم الأفريقية”، وطلبوا صورة جماعية معه.

واحتفى مغردون مصريون وأفارقة بموقف صلاح الذي وصفوه بـ “النبيل” وأشاروا إلى أنه يعد أسطورة يفخر بها كل أفريقي مؤكدين أن هذا الشكل الذي يجب أن تكون عليه كرة القدم.

وبلغ منتخب مصر نهائيات أمم أفريقيا لكرة القدم رغم تعادله مع مضيفه منتخب كينيا بهدفٍ لمثله، أمس.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وضغط على مناطق خصمه على أمل التسجيل مُبكرا وعدم الدخول في الحسابات المعقدة.

واستطاع لاعب الوسط محمد مجدي أفشة ترجمة أفضلية منتخب بلاده لهدف أول جاء بعد دقيقتين فقط من البداية مستثمرا كرة عرضية قدمها له زميله محمد هاني.

وانتظر المنتخب الكيني إلى غاية الدقيقة 25 ليُعلن عن أول حضور قوي له بفرصة أبطل الحارس محمد الشناوي مفعولها، قبل أن يتمكن مسعود جمعة من تسجيل هدف تم إلغاؤه بسبب لمسة اليد عند الدقيقة 41.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، خلق أصحاب الأرض العديد من الفرص الخطرة على مرمى الفراعنة، أثمرت إحداها عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 65 عن طريق المهاجم عبد الله حسن.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بالدقية 75 من عمر اللقاء في وجه جونستون أوموروا مدافع منتخب كينيا بعد تدخله من دون كرة على مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي ضمن كذلك وجوده بالنهائيات الأفريقية بعد تعادله السلبي مع نظيره التوغولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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