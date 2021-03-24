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شاهد: مصري يشبه ميسي يسعد أيتاما يعشقون كرة القدم

24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202109:22 PM (مكة المكرمة)

شعور بالسعادة غمر أطفالا في إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الزقازيق المصرية وهم يلتفون حول شاب مصري تتشابه ملامح وجهه بشكل عجيب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما شعر الشاب إسلام بطاح أيضًا بسعادة غامرة عندما رأى الإثارة التي أحدثها وجوده في المكان، ورأى الأطفال يتعاملون معه وكأنه اللاعب الأرجنتيني.

وارتدى إسلام (27 عامًا) قميص نادي برشلونة الإسباني الذي يلعب له ميسي وشارك أطفال الدار في لعب مباراة لكرة القدم.

وقال عدد من الأطفال الذين لعبوا مع بطاح لوكالة رويترز إنهم كانوا يحلمون برؤية ميسي أو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واليوم شاهدوا ميسي ولعبوا معه الكرة وبقي أن يروا صلاح وأن يلعبوا معه أيضًا.

وعبَر مدير دار الأيتام محمد السيد عن سعادته بالزيارة، مشيرًا إلى أهميتها في رفع معنويات الأطفال نزلاء الدار وتشجيعهم.

وقال إسلام إنه سعيد بزيارته إلى الدار وبفرحة الأطفال، داعيًّا الجميع إلى القيام بكل ما من شأنه إدخال البهجة والسعادة على الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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