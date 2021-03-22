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شاهد أهدافه.. صلاح الأفضل في ليفربول خلال الشهر الماضي (فيديو)

المصري محمد صلاح نجم ليفربول (رويترز)
المصري محمد صلاح نجم ليفربول (رويترز)
22/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202110:40 PM (مكة المكرمة)

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي خلال فبراير/ شباط الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وقال النادي في بيان إن صلاح حصل على الجائزة بعدما تفوق في تصويت الجماهير على كل من المدافع ترينت ألكسندر أرنولد ولاعب الوسط كورتيس جونز.

وقال صلاح إنه سعيد لفوزه بالجائزة مرة أخرى، معربا عن شكره لمن صوت لصالحه.

وأضاف أنه يأمل في أن يواصل الفريق نتائجه الجيدة لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وسبق أن حصل صلاح على الجائزة خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين.

وسجل صلاح 3 أهداف في 6 مباريات شارك فيها مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، ليرفع رصيده مع الفريق هذا الموسم إلى 24 هدفا في مختلف المسابقات.

ويتشارك صلاح في صدارة هدافي الموسم الحالي لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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