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المغربي ياسين بونو أول حارس مرمى يسجل هدفا عالميا في الدوريات الكبرى (فيديو)

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202109:59 PM (مكة المكرمة)

جنب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية فريقه السقوط بعدما أحرز هدف التعادل ضد بلد الوليد، في مباراة انتهت بهدف في كل شبكة، أمس السبت، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وقاد الحارس المغربي فريقه إشبيلية إلى تحقيق تعادل بطعم الانتصار بهدف لمثله أمام مضيفه بلد الوليد في مباراة احتفظت بإثارتها حتى الثواني الأخيرة.

ولم يكن لاعبو إشبيلية يدركون أن حارس مرماهم المغربي سيكون منقذهم من الخسارة على ملعب نويفو خوسيه زوريا.

ففي الدقيقة الأخيرة من الوقت بديل الضائع وبينما كانت تشير المباراة إلى فوز بلد الوليد بهدف وحيد، جاء الحارس المغربي من بعيد رافضا الاستسلام، واستغل الربكة أمام مرمى أصحاب الأرض واقتنص هدفا ثمينا في الثواني الأخيرة، ليصبح بذلك أول حارس مرمى عربي يسجل في الدوريات الخمسة الكبرى وأول حارس مرمى يسجل لإشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى أنه أول هدف له في مسيرته الاحترافية مع المنتخب والأندية.

وكان إشبيلية قد قدم شوطا أول سيئا في جميع المقاييس، في وقت كان فيه بلد الوليد المستضيف يلعب بشكل أفضل، ما مكنه من التقدم بهدف أحرزه التشيلي فابيان أوريلانا عند الدقيقة 43 من علامة الجزاء.

وأثمرت تبديلات المدرب جوليان لوبيتيغي في الشوط الثاني عن تغيير حقيقي للصورة التي ظهر بها إشبيلية بداية اللقاء، وتمكن الفريق بالفعل من تهديد مرمى خصمه بعدة كرات خطيرة.

وبهذا وصل إشبيلية للنقطة 55 وبقي محافظا على مركزه الرابع، في حين أصبح في رصيد بلد الوليد 27 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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