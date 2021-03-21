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سباح مصري يحطم رقما قياسيا بموسوعة غينيس (فيديو)

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202108:09 PM (مكة المكرمة)

أصبح السباح المصري عمر سيد شعبان الذي لا يتجاوز عمره 21 عاما أسرع سباح تحت الماء في العالم بتسجيله رقما قياسيا جديدا بموسوعة غينيس لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو وسجلت قفزته رقما لم يسبق له مثيل وهو متران و30 سنتيمترا.

وسبق للسباح المصري الشاب وهو من مدينة الاسماعيلية، الفوز ببطولات وطنية وعالمية سابقة وحصل على العديد من الميداليات والجوائز.

وبدأ شعبان ممارسة رياضة السباحة وهو في الثامنة من عمره وحصل على ميداليته الأولى وهو في الحادية عشر.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 حقق أكبر إنجازاته بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال سامح نبيل الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ “الرقم العالمي السابق كان مسجلا باسم مجموعة من السباحين منهم مصري سيد باروكي وستيفاني فيرجيني وده بطل عالم للسباحة بالزعانف إيطالي الجنسية حاجة كبيرة جدا لما عمر شعبان يحطم رقم ستيفاني بالتحديد لأن احنا عارفين إن هو أسطورة وبطل من أبطال السباحة بالزعانف وعمر يحقق رقم يفوقه بي 30 سم الموضوع كبير أوي”.

وهذه هي المرة الأولى التي يحطم فيها الرقم القياسي السابق منذ تسع سنوات وفقا لموسوعة غينيس.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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