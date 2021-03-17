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مطالبات بإقالة وزير الرياضة المصري بعد خسارة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تقلصت آمال الزمالك في التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة أمام الترجي (رويترز)
تقلصت آمال الزمالك في التأهل لدور الثمانية بعد الخسارة أمام الترجي (رويترز)
17/3/2021-|آخر تحديث: 17/3/202108:54 PM (مكة المكرمة)

اتهم مغردون مصريون وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالتسبب في خسارة نادي الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وطالبوا بإقالته.

وقال مغردون إن قرارات الوزير بتغيير مجلس إدارة الزمالك ثم قرار اللجنة بتغيير المدير الفني للنادي قبيل ساعات من المباراة أدت للخسارة.

وأضافوا أن هناك أطرافا مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في الزمالك، التي تسببت فيها قرارات الوزير.

وتقلصت آمال الزمالك، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في التأهل لدور الثمانية بعد خسارته 1-صفر من ضيفه الترجي التونسي الذي ضمن التأهل للدور المقبل، أمس الثلاثاء.

ولم يحقق الزمالك -بطل القارة خمس مرات- أي انتصار في أربع مباريات ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بينما تأهل الترجي لدور الثمانية بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة.

وخسر الزمالك 3-1 في تونس ضمن الجولة الثالثة، ثم خسر في القاهرة مباراته الأولى بقيادة مدربه الفرنسي العائد باتريس كارتيرون.

ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني بثماني نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه تينجيت السنغالي متذيّل الترتيب بنقطة واحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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