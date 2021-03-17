مطالبات بإقالة وزير الرياضة المصري بعد خسارة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

اتهم مغردون مصريون وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بالتسبب في خسارة نادي الزمالك أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وطالبوا بإقالته.

الضرر وقع و النادي رجع للمربع صفر

و اي كلام عن منافسة او عدالة ف الكورة المصرية كلام فارغ و احنا لينا دور ف المسرحية دي بننفذه و مش هنستفيد حاجة من #اقالة_اشرف_صبحي

احنا نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ف اي حد سواء ف ادارة قديمة او جديدة تسبب ف انهيار اقوى فرقة للزمالك من ٢٠ سنة — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) March 16, 2021

وقال مغردون إن قرارات الوزير بتغيير مجلس إدارة الزمالك ثم قرار اللجنة بتغيير المدير الفني للنادي قبيل ساعات من المباراة أدت للخسارة.

وأضافوا أن هناك أطرافا مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في الزمالك، التي تسببت فيها قرارات الوزير.

1 اي حديث سوى عن رحيل هذه اللجنة المعينة " التي فشلت " في جميع الملفات التي اسندت اليها ماهو الي اضاعة للوقت صحيح ان الاطاحة بمرتضي منصور جاء باوامر عليا !! بس مكنش ينفع وانت بتصفي حساباتك مع مرتضي منصور تصفيني معاه#اقالة_اشرف_صبحي — Shady Younes El Debeky (@Shadoooooow) March 17, 2021

#اقاله_اشرف_صبحي مطلب منطقي مننا كجماهير شافت كل انواع الهدم من واحد وظيفته تظوير الرياضة وارساء العدالة بين جميع الانددية .. غرّق قطب من الأقطاب العربية الكبرى وسايب الاندية الشعبية تعاني زي الاسماعيلي …. لازم يمشي ! — MO'men™⁦⁦ (@Golden_Knight14) March 17, 2021

بعد سنين طويلة واحد زملكاوى هيتكلم ويقول في يوم من الايام كان عندنا اقوى فريق في افريقيا ووزير الرياضه تدخل لخراب النادي والفرقه اتفكت وشال مجلس الاداره وجاب هواه في مجلس معين شالو المدرب

بس للاسف الناس هترد عليه وتقول يا عم متبالغش وفكك من نظرية المؤامره دي#اقالة_اشرف_صبحي pic.twitter.com/WXhrxJI75Q — shemy (@husseinzalkawy) March 16, 2021

وتقلصت آمال الزمالك، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في التأهل لدور الثمانية بعد خسارته 1-صفر من ضيفه الترجي التونسي الذي ضمن التأهل للدور المقبل، أمس الثلاثاء.

صباح الخير ، فاضل ايه في الزمالك لسه ماتمش تخريبه ؟#اقالة_اشرف_صبحي pic.twitter.com/tsZwLD6pAR — Salah Salhi 🇩🇿🏹🇦🇹 (@salahsalhi) March 17, 2021

ولم يحقق الزمالك -بطل القارة خمس مرات- أي انتصار في أربع مباريات ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بينما تأهل الترجي لدور الثمانية بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة.

الزمالك اتغلب في القاهرة من فريق كسبه مرتين في اسبوع من سنة بالظبط.. اتغلب و اللاعيبة مستسلمة وقليل الحيلة، هو ده الزمالك اللي عايزه وزير الرياضة و الجهات الامنية.#اقاله_اشرف_صبحي pic.twitter.com/n44EChG6eJ — Salah (@salah55311633) March 17, 2021

#اقالة_اشرف_صبحي

طب نعمل ايه فى البلد دى نهاجر pic.twitter.com/EhEc66u7VA — Abdalla Alaf (@AbdallaAlaf) March 17, 2021

وخسر الزمالك 3-1 في تونس ضمن الجولة الثالثة، ثم خسر في القاهرة مباراته الأولى بقيادة مدربه الفرنسي العائد باتريس كارتيرون.

السبب الأول ف انهيار الزمالك اتمنى يكون مبسوط دلوقت #اقاله_اشرف_صبحي — الباشمهندس مايكل (@nagahmichael2) March 17, 2021

#اقاله_اشرف_صبحي

في فترة المجالس المعينة الزمالك من 2005 ل 2013 توج ببطولتين كاس فقط مع مجلس الادارة المنتخب الوحيد واللي استقر لمدة اقل من 6 سنوات توج ب 12 بطولة الدولة كل همها وهدفها هو كيفية تخريب وتعطيل الزمالك بأي طريقة ممكنة#اقالة_وزير_الرياضة_ولجنتة — Ahmed Elhossiny (@AhmedEl21993168) March 17, 2021

ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني بثماني نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه تينجيت السنغالي متذيّل الترتيب بنقطة واحدة.