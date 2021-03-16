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الأهلي المصري يُصحح مساره القاري بثلاثية في فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

احتفال لاعبي الأهلي المصري بالوصول للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
احتفال لاعبي الأهلي المصري بالوصول للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202107:20 PM (مكة المكرمة)

عاد الأهلي المصري إلى قواعده بثلاث نقاط ثمينة بعدما تغلب على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهدف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الأهلي باب التسجيل بعد مرور 6 دقائق فقط عبر مهاجمه محمد شريف الذي توغل من الجهة اليسرى وسدد من فوق حارس فيتا كلوب.

وعزز محمد مجدي أفشة تقدم الأهلي بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 19 بعد فاصل فني راوغ من خلاله الدفاع الكونغولي ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وتابع الأهلي أفضليته في الشوط الثاني واستطاع عن طريق مهاجمه الآخر طاهر محمد طاهر إضافة هدف ثالث عند الدقيقة 78 مستثمرا تمريرة من زميله والتر بواليا.

وبهذا عوض حامل اللقب تعثره على ميدانه في الجولة السابقة أمام ذات الفريق الذي نجح في فرض التعادل على ملعب القاهرة الدولي بهدفين لمثلهما.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى قبل أن يخسر في الجولة الثانية من سيمبا بهدف دون رد.

بالمقابل، تلقى فيتا كلوب هزيمته الثانية بعدما سقط أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الأولى بالمجموعة، فيما سجل الفريق فوزا وحيدا كان على حساب المريخ في الجولة الثانية.

وفي مواجهة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تمكن سيمبا التنزاني من تعزيز موقعه في الصدارة بفوز كبير حققه على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة.

وبات في رصيد سيمبا 10 نقاط، يليه الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا بـ 4، وأخيرا المريخ بنقطة وحيدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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