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جدل في إيطاليا بعد طرد ناد للاعبة بسبب حملها.. والحكومة تعلق

قالت لارا أنها لا تصدق أن الحمل معناه اعتبارها غير محترفة (فيسبوك)
قالت لارا أنها لا تصدق أن الحمل معناه اعتبارها غير محترفة (فيسبوك)
12/3/2021-|آخر تحديث: 12/3/202110:10 PM (مكة المكرمة)

طرد نادٍ للكرة الطائرة في إيطاليا إحدى لاعباته بسبب حملها ورفض سداد مستحقاتها، مما أثار غضب سياسيين ومسؤولي الرياضة في البلاد.

وطرد نادي بوردينوني للهواة، لاعبته لارا لوجلي، في مارس/آذار 2019، بعدما أبلغت مسؤولي النادي بأنها تنتظر طفلا.

وبعد تعرضها للإجهاض، في أبريل/نيسان، طلبت لوجلي من النادي دفع راتبها المتأخر عن الشهر السابق.

ورفض النادي طلبها ورفع دعوى قضائية قائلا إن لوجلي لم تخبر النادي بأنها تخطط للإنجاب عندما انضمت لفريق من أجل الحصول على راتب أفضل.

ووفق وثيقة قضائية نشرت على فيسبوك، قال بوردينوني إن رحيل لوجلي تسبب في أضرار ضخمة لأداء الفريق، وأثار مخاوف الرعاة وأثر على الشؤون المالية للنادي.

وأضاف أن لارا طالبته “بدفع راتبها المتأخر ونشعر بالخيانة، فعلنا الشيء الوحيد الممكن وهو الدفاع عن أنفسنا على أساس العقد الذي وقعته”.

وقال النادي “الإنهاء الفوري لعلاقتنا في حالة الحمل متفق عليه في التعاقد”، مضيفا أنه قرر عدم المطالبة بتعويض مالي من لوجلي رغم أن العقد ينص على ذلك.

وذكر أنه اضطر إلى غلق موقعه على الإنترنت بسبب “تهديدات وإساءات”.

وأثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الإيطالية مؤخرا خلال اليوم العالمي للمرأة.

ووصفت ماريا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ قضية لوجلي بأنها “عنف ضد المرأة”، وأبدى جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية “تعاطفه” مع اللاعبة.

وكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو على فيسبوك أن مجرد “التفكير في أن امرأة اليوم مجبرة على الاختيار بين طفل وحياتها المهنية لم يعد مقبولا”.

وقالت لارا (41 عامًا) لصحيفة لاريبوبليكا “لا أصدق أن الحمل معناه اعتباري غير محترفة ومجرمة مثل تعاطي الكوكايين والمنشطات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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