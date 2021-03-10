فيدرر يستعرض مهاراته في الدوحة ويفوز في أول مباراة له منذ عام (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لرابطة محترفي التنس على تويتر مقطع فيديو لنجم التنس السويسري روجر فيدرر وهو “يستعرض مهاراته” قبيل مشاركته في أول مباراة له منذ أكثر من عام.

وشارك فيدرر (39 عاما) في أول مباراة له منذ 13 شهرا أمام البريطاني دان إيفانز في بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال.

وأنهى فيدرر المباراة لصالحه 7-6 و3-6 و7-5.

Don't call it a comeback, been here for years 🙌@rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3 — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021

ولم يشارك فيدرر في أي بطولة رسمية منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني 2020.

وخضع النجم السويسري لجراحتين في الركبة العام الماضي.

وقال فيدرر إنه يتطلع للحصول على ميدالية أولمبية ثالثة خلال أولمبياد طوكيو بعدما غاب عن الألعاب في 2016 بسبب إصابة أخرى.