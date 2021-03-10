البث الحي
الأخبار

فيدرر يستعرض مهاراته في الدوحة ويفوز في أول مباراة له منذ عام (فيديو)

فاز فيدرر في أول مباراة له بعد غيابه أكثر من عام عن الملاعب (تويتر)
فاز فيدرر في أول مباراة له بعد غيابه أكثر من عام عن الملاعب (تويتر)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202109:50 PM (مكة المكرمة)

نشر الحساب الرسمي لرابطة محترفي التنس على تويتر مقطع فيديو لنجم التنس السويسري روجر فيدرر وهو “يستعرض مهاراته” قبيل مشاركته في أول مباراة له منذ أكثر من عام.

وشارك فيدرر (39 عاما) في أول مباراة له منذ 13 شهرا أمام البريطاني دان إيفانز في بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال.

وأنهى فيدرر المباراة لصالحه 7-6 و3-6 و7-5.

ولم يشارك فيدرر في أي بطولة رسمية منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني 2020.

وخضع النجم السويسري لجراحتين في الركبة العام الماضي.

وقال فيدرر إنه يتطلع للحصول على ميدالية أولمبية ثالثة خلال أولمبياد طوكيو بعدما غاب عن الألعاب في 2016 بسبب إصابة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

إعلام إسرئيلي: نتنياهو يزور الإمارات غدا ويلتقي محمد بن زايد

نتنياهو يعتمد نتائج التطبيع ومواجهة فيروس كورنا لاقناع الناخبين بالتصويت له (رويترز)

من المنافسات إلى موائد الطعام.. ما سر شغف العرب بتربية الحمام؟ (فيديو)

تنتشر هواية تربية الحمام بين الشباب في الدول العربية (الفرنسية)

قادة الكنيسة في فرنسا يحذرون من مخاطر قانون يستهدف “الإسلام السياسي”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

بالأسماء.. الجريدة الرسمية بمصر تنشر قرارات إدراج 52 شخصا على قوائم الإرهاب

دار القضاء العالي بالقاهرة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بريطانيا.. قصر باكنغهام يخرج أخيرا عن صمته ويرد على تصريحات هاري وميغان

ملكة بريطانيا مع الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز أرشيف)

“الإسراء والمعراج” تتسبب في اعتقال خطيب المسجد الأقصى.. ماذا حدث؟ (فيديو)

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (غيتي)

لأول مرة منذ عقد.. وزير المخابرات الإسرائيلي يلتقي قادة استخبارات مصريين بشرم الشيخ

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين يصافح نائب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء ناصر فهمي (مواقع التواصل)

القره داغي يرد على اقتحام عبير موسي لاتحاد علماء المسلمين في تونس (فيديو)

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي (الجزيرة مباشر)