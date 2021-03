فيدرر يستعرض مهاراته في الدوحة ويفوز في أول مباراة له منذ عام (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لرابطة محترفي التنس على تويتر مقطع فيديو لنجم التنس السويسري روجر فيدرر وهو “يستعرض مهاراته” قبيل مشاركته في أول مباراة له منذ أكثر من عام.

وشارك فيدرر (39 عاما) في أول مباراة له منذ 13 شهرا أمام البريطاني دان إيفانز في بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال.

وأنهى فيدرر المباراة لصالحه 7-6 و3-6 و7-5.

Don't call it a comeback, been here for years 🙌@rogerfederer wins his first match back on Tour since January 2020, beating Evans 7-6 3-6 7-5 in Doha! pic.twitter.com/AK36kcwpL3

— Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2021