جامع كرات يتدخل لمنع هدف في مرمى فريقه (فيديو)

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية في الجزائر موقفا غريبا بعد أن تدخل طفل يجمع الكرات في منع هدف محقق ضد فريقه.

وخلال مباراة هلال شلغوم العيد ومولودية باتنة، شن الأخيرة هجمة مرتدة سريعة على الفريق صاحب الأرض وسدد اللاعب الكرة في المرمى الخالي مستغلا خروج حارس المرمى لملاقاته.

لكن جامع الكرات وهو طفل صغير، تدخل ومنع الكرة من دخول مرمى فريقه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم صحيفة ماركا الإسبانية، مقطع فيديو لتصرف الطفل.

😲😲 Inaudito: un recogepelotas salta al campo para evitar un gol cantado del rival https://t.co/3dDbvycVyJ — MARCA (@marca) February 27, 2021

وبالرغم من إن الحكم احتسب ضربة جزاء ضد صاحب الأرض وسجلها الفريق الضيف، انتهت المباراة بفوز هلال شلغوم العيد 2-1 على مولودية باتنة.