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إسبانيا.. مداهمة نادي برشلونة واعتقال رئيسه السابق (فيديو)

1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202105:04 PM (مكة المكرمة)

داهمت الشرطة الإسبانية، الإثنين، مقر نادي برشلونة الكتالوني واعتقلت عددا من المسؤولين البارزين، بينهم رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، بحسب تقارير إخبارية.

وأعلنت الشرطة عن عملية المداهمة بقيادة “وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية”، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل.

ونقلت إذاعة “كادينا سير” المحلية عن مسؤولين، لم تسمهم، قولهم إن من بين الموقوفين رئيس النادي السابق.

واستقال بارتوميو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار جراو، ورئيس الخدمات القانونية بالنادي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة داهمت نادي برشلونة للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم “بارسا جيت”.

وتبحث الشرطة عن مزيد من الأدلة للتحقيق في القضية المشهورة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه صورة بعض رموز ولاعبي النادي الكتالوني.

وتفجرت القضية في فبراير/شباط عام 2020، عندما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بارتوميو، تعاقد مع شركة دعايا على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة لاعبين أبرزهم ليونيل ميسي، وبعض المرشحين السابقين لانتخابات النادي.

ويختار أعضاء النادي رئيسا جديدا يوم الأحد المقبل بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي نتيجة القيود المفروضة في كتالونيا بسبب كورونا.

المصدر : وكالات

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