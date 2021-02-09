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من “التالتة شمال”.. جماهير الأهلي تهتف لأبو تريكة (فيديو)

أبو تريكة خلال مباراة البايرن (تويتر)
أبو تريكة خلال مباراة البايرن (تويتر)
8/2/2021

هتفت جماهير النادي الأهلي المصري التي كانت تؤازره في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، لنجم الفريق السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من عمر المباراة التي انتهت لصالح الفريق الألماني.

وكان أبو تريكة يرتدي القميص 22 خلال مشاركاته مع الأهلي أو مع المنتخب المصري.

وأظهر مقطع فيديو جمهور الأهلي وهو يهتف لأبو تريكة بحماس شديد فيما كان يتابع مباراة الفريق مع البايرن بتركيز.

 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، مقطعا لأبو تريكة وهو يطلب حجز مقعد له ضمن مدرجات الدرجة الثالثة الخاصة بجمهور النادي الأهلي.

وقال أبو تريكة في مقطع آخر إن أفضل شيء للاعب الكرة، من وجهة نظره، هو اللعب للنادي الأهلي ثم تشجيعه من المدرجات بعد الاعتزال.

 

وقادت ثنائية النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز على الأهلي المصري 2- صفر، ليصعد العملاق البافاري إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وسيواجه بايرن فريق تيغريس المكسيكي الذي صعد إلى النهائي على حساب بالميراس البرازيلي بعد الفوز عليه 1-صفر.

وسيلعب الأهلي ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث.

المصدر : الجزيرة مباشر

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