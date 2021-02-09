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بعد تلقيه تهديدا بالقتل.. حكم إنجليزي يطلب إعفاءه من مباريات الأسبوع المقبل

مايك دين "أقصى اليسار" يشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك "وسط" (رويترز)
مايك دين "أقصى اليسار" يشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك "وسط" (رويترز)
8/2/2021

طلب الحكم الإنجليزي مايك دين إعفاءه من المشاركة في مباريات الدوري الأسبوع المقبل بعد تلقيه تهديدا بالقتل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أن الحكم مايك دين قرر عدم إدارة أي مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع بعد أن تلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل عقب قرارات طرد مثيرة للجدل.

وتعرض دين لانتقادات لطرده يان بدناريك مدافع ساوثامبتون خلال هزيمة الفريق المذلة 9-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي، وأيضًا لإشهاره البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك خلال مباراته مع فولهام السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وطرد دين بدناريك بسبب مخالفة ضد أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بينما طرد سوتشيك بعدما بدا أنه اعتدى بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام. وتم إلغاء العقوبتين بعد قبول طعن الناديين.

وأدان مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا التهديدات ضد دين، معربًا عن مساندة الرابط لدين ودعمها لقراره ابلاغ الشرطة بالتهديدات التي تلقتها أسرته.

وقال رايلي إن أي تهديدات وإساءات من هذا النوع غير مقبولة تمامًا ولا ينبغي لأحد أن يكون ضحية رسائل بغيضة كهذه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن دين سيدير مباراة ليستر سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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