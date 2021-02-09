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رياضة|تركيا

بعدما قاد غلطة سراي للصدارة.. هدية ثمينة للمصري مصطفى محمد

اعتلى غلطة سراي بفضل هدف مصطفى محمد صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (الأناضول)
اعتلى غلطة سراي بفضل هدف مصطفى محمد صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (الأناضول)
9/2/2021

قدم نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي عبد الرحيم البيرق هدية للاعب المصري مصطفى محمد إثر نجاحه في حسم لقاء الديربي أمام فنربخشة، السبت الماضي.

وحسب صحيفة “مليت” التركية، فإن البيرق أهدى المهاجم المصري ساعة يد ثمينة بعد الهدف الحاسم الذي أحرزه في ديربي إسطنبول.

ونقلت صحيفة “فوتو ماتش” التركية المتخصصة في الرياضة عن البيرق قوله إن “اللاعب المصري مصطفى محمد أفاد أنه لن يجلب عائلته لإسطنبول قبل تسجيله 10 أهداف، وأنه رد عليه بأن يسرع بتسجيل الأهداف ولقاء عائلته”.

وختمت الصحيفة بالقول “سجل اللاعب المصري حتى الآن هدفين وبقي له 8 أهداف للقاء عائلته”.

واستطاع مصطفى محمد، القادم من نادي الزمالك، تسجيل هدف فوز فريقه الجديد في مرمى فنربخشة، في أول مباراة يخوضها كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب فاتح تريم.

واعتلى غلطة سراي بفضل هدف مصطفى محمد صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، فيما تراجع فنربخشة للمركز الثاني بفارق الأهداف.

والهدف هو الثاني للفرعون المصري مع غلطة سراي إذ سبق وسجل هدفا ضد فريق إسطنبول باشاك شهير بعد مشاركته كبديل في أول مباراة له في الدوري التركي.

وعلى نطاق واسع، تداولت جماهير غلطة سراي أغنية “أنا بحبك يا مصطفى” الشهيرة للاحتفاء باللاعب المصري. وبثت إحدى القنوات التركية الأغنية مع تصفيق واحتفاء من قبل الضيوف داخل الاستوديو التحليلي.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

المصدر : وكالات

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