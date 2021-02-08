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ثنائية ليفاندوفسكي تقود بايرن لنهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي (فيديو)

8/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202112:09 AM (مكة المكرمة)

قادت ثنائية النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز على الأهلي المصري 2- صفر، ليصعد العملاق البافاري إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم 2020، الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 85 أرسل البديل ليروي ساني كرة عرضية حولها ليفاندوفسكي برأسه إلى الشباك بسهولة ليضمن الانتصار والصعود إلى المباراة النهائية.

وسيواجه بايرن فريق تيغريس المكسيكي الذي صعد إلى النهائي على حساب بالميراس البرازيلي بعد الفوز عليه 1-صفر.

وسيلعب الأهلي ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي تفاعل ملفت، هتفت جماهير الأهلي بحماس وحرارة للنجم السابق للمنتخب المصري محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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