قاد فريقه للفوز والصدارة.. إشادة كبيرة بأداء المصري مصطفى محمد في الدوري التركي (فيديو)

قاد المصري مصطفى محمد فريقه غلطة سراي لانتصار ثمين على الجار والغريم فنربخشة، السبت، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة 24 للدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”.

وبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا، وقدم أداء لافتا خصوصا في الشوط الثاني، وكاد يسجل هدفًا آخر في شباك فنربخشة بعد عرضية حولها برأسية بجانب القائم بقليل.

ونال اللاعب المصري إشادة على المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الديربي، بعدما نجح في تقديم 13 تمريرة ناجحة، وفوزه بثلاث صراعات هوائية إلى جانب تأديته لأدوار دفاعية فعالة.

وأشاد المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم، بأداء لاعبه المصري، قائلا إنه “شاب سجل هدفا رائعا”.

وأضاف تريم “أول مرة يلعب خارج بلاده، وربما كان أسلوب تدريباته (ببلاده) مختلفا عن أسلوبنا”.

وتابع تريم “محمد بعيد عن بلده ومدينته، لكن رغم ذلك حقق تكيفا مثاليا”.

وأعرب المدرب التركي عن ثقته في أدء أفضل للاعب المصري في المنافسات المقبلة، قائلا “مصطفى محمد سيغطي فجوة مهمة لنا”.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “فاناتك” التركية، عبر أردا توران لاعب غلطة عن سعادته بأداء زميله المصري، قائلا “أخي مصطفى محمد سجل هدفا في أول ظهور أساسي له، إنه لاعب عظيم، أبارك له كثيرا”.

هدف مصطفى محمد في مرمى فنربخشه 🔥 pic.twitter.com/uOa4N68R1V — الكرة التركية (@TrkSport) February 6, 2021

وعلق إرول بولوت المدير الفني لنادي فنربخشة على هدف النجم المصري قائلا “أول كرة وصل بها غلطة سراي إلى منطقة الجزاء سجلت هدفا، مصطفى محمد لعبها وكأنه يسقط كرة بلياردو في مكانها”.

ووقع مصطفى محمد على الهدف الثاني له مع غلطة سراي في الدقيقة 54، إذ سبق وسجل هدفا ضد إسطنبول باشاك شهير في أول مباراة يخوضها منذ قدومه من الزمالك المصري.

وبهذا انتزع غلطة سراي صدارة الترتيب بعد وصوله إلى 48 نقطة حصدها من 15 انتصارا وثلاث تعادلات، فيما تراجع فنربخشة للمركز الثاني بفارق الأهداف.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد في صفقة إعارة تمتد عاما ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.