لاعبة ريال مدريد تسجل هاتريك في 3 دقائق بالدوري الإسباني للسيدات (فيديو)

تمكنت لاعبة وسط ريال مدريد الإسباني “كوسوفاره أسلاني” من إحراز ثلاثية تاريخية (هاتريك) في وقت قياسي خلال 3 دقائق فقط في المباراة التي جمعت فريقها مع نادي فالنسيا، أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وسجلت اللاعبة السويدية الأهداف الثلاثة بطرق مختلفة ومميزة قادت بها فريقها للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني للسيدات.

جاء الهدف الأول في الدقيقة (67) من ركلة حرة مباشرة أسكنتها الشباك، وأحرزت الهدف الثاني في الدقيقة (68) بكرة ساقطة جميلة، أما الثالث فقد جاء في الدقيقة (69) من هجمة منظمة لريال مدريد وكرة عرضية سجلتها اللاعبة السويدية بلمسة واحدة في المرمى.

وتغنى ريال مدريد للسيدات بلاعبته المتألقة: “نضيف 3 نقاط أخرى للفريق بفضل هاتريك كوسوفاره أسلاني في وقت قياسي”.

➕3️⃣ ¡Sumamos otros tres puntos gracias al hat-trick de @KosovareAsllani en tiempo récord! 🎥📰📸 ¡No te pierdas toda la 𝒄𝒓𝒐́𝒏𝒊𝒄𝒂 del partido! 👇#Real Madrid | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021

1️⃣ ¡El primero de @KosovareAsllani!

⚽💥 ¡Gran ejecución en el libre directo, que se envenena y termina en el fondo de la red!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/SKlOWzmUWd — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021