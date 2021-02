لاعبة ريال مدريد تسجل هاتريك في 3 دقائق بالدوري الإسباني للسيدات (فيديو)

تمكنت لاعبة وسط ريال مدريد الإسباني “كوسوفاره أسلاني” من إحراز ثلاثية تاريخية (هاتريك) في وقت قياسي خلال 3 دقائق فقط في المباراة التي جمعت فريقها مع نادي فالنسيا، أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وسجلت اللاعبة السويدية الأهداف الثلاثة بطرق مختلفة ومميزة قادت بها فريقها للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني للسيدات.

⚡️👑 ¡Victoria y triplete de oro!

💪⚽️ What a win, and what a hat-trick, @KosovareAsllani! #HalaMadrid | #RMCity pic.twitter.com/1beCfSxEvQ

— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021