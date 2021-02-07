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رياضة|إسبانيا

لاعبة ريال مدريد تسجل هاتريك في 3 دقائق بالدوري الإسباني للسيدات (فيديو)

لاعبة وسط ريال مدريد كوسوفاره أسلاني تمكنت من إحراز ثلاثية تاريخية "هاتريك" في وقت قياسي (مواقع التواصل)
لاعبة وسط ريال مدريد كوسوفاره أسلاني تمكنت من إحراز ثلاثية تاريخية "هاتريك" في وقت قياسي (مواقع التواصل)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202108:37 PM (مكة المكرمة)

تمكنت لاعبة وسط ريال مدريد الإسباني “كوسوفاره أسلاني” من إحراز ثلاثية تاريخية (هاتريك) في وقت قياسي خلال 3 دقائق فقط في المباراة التي جمعت فريقها مع نادي فالنسيا، أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.

وسجلت اللاعبة السويدية الأهداف الثلاثة بطرق مختلفة ومميزة قادت بها فريقها للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني للسيدات.

جاء الهدف الأول في الدقيقة (67) من ركلة حرة مباشرة أسكنتها الشباك، وأحرزت الهدف الثاني في الدقيقة (68) بكرة ساقطة جميلة، أما الثالث فقد جاء في الدقيقة (69) من هجمة منظمة لريال مدريد وكرة عرضية سجلتها اللاعبة السويدية بلمسة واحدة في المرمى.

وتغنى ريال مدريد للسيدات بلاعبته المتألقة: “نضيف 3 نقاط أخرى للفريق بفضل هاتريك كوسوفاره أسلاني في وقت قياسي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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