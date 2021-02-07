لاعبة ريال مدريد تسجل هاتريك في 3 دقائق بالدوري الإسباني للسيدات (فيديو)

شهد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية، الخميس، حفل الفيفا لتوزيع جوائز “الأفضل” لعام 2020 ، والقائمة التالية توضح الجوائز التي تم توزيعها اليوم وأسماء الفائزين بكل جائزة.
تمكنت لاعبة وسط ريال مدريد الإسباني “كوسوفاره أسلاني” من إحراز ثلاثية تاريخية (هاتريك) في وقت قياسي خلال 3 دقائق فقط في المباراة التي جمعت فريقها مع نادي فالنسيا، أمس السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات.
وسجلت اللاعبة السويدية الأهداف الثلاثة بطرق مختلفة ومميزة قادت بها فريقها للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني للسيدات.
⚡️👑 ¡Victoria y triplete de oro!
💪⚽️ What a win, and what a hat-trick, @KosovareAsllani! #HalaMadrid | #RMCity pic.twitter.com/1beCfSxEvQ
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021
جاء الهدف الأول في الدقيقة (67) من ركلة حرة مباشرة أسكنتها الشباك، وأحرزت الهدف الثاني في الدقيقة (68) بكرة ساقطة جميلة، أما الثالث فقد جاء في الدقيقة (69) من هجمة منظمة لريال مدريد وكرة عرضية سجلتها اللاعبة السويدية بلمسة واحدة في المرمى.
وتغنى ريال مدريد للسيدات بلاعبته المتألقة: “نضيف 3 نقاط أخرى للفريق بفضل هاتريك كوسوفاره أسلاني في وقت قياسي”.
➕3️⃣ ¡Sumamos otros tres puntos gracias al hat-trick de @KosovareAsllani en tiempo récord!
🎥📰📸 ¡No te pierdas toda la 𝒄𝒓𝒐́𝒏𝒊𝒄𝒂 del partido! 👇#Real Madrid | #HalaMadrid
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021
1️⃣ ¡El primero de @KosovareAsllani!
⚽💥 ¡Gran ejecución en el libre directo, que se envenena y termina en el fondo de la red!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/SKlOWzmUWd
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021
2️⃣ ¡Así firmó su doblete @KosovareAsllani!
🤓 ¡La más lista de la clase!
⚽✨ ¡Maestría en la definición!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/Cru1Pi1OWe
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021
3️⃣ ¡Tres goles en tres minutos!
🤯 ¡Minutos de locura!
⚽⚽⚽ ¡@KosovareAsllani puso la guinda a su partido con un hat-trick!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/OFISRil1qP
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 6, 2021