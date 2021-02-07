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“نجم الجنوب” و”التالتة شمال”.. ضربات ترجيح لغوية بين الأهلي والبايرن (فيديو)

تحدي اللغات بين بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري (مواقع التواصل)
تحدي اللغات بين بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري (مواقع التواصل)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202110:56 PM (مكة المكرمة)

نشر الحسابان الرسميان لفريقي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر تحدي لاعبي الفريقين في نطق العبارات التشجيعية للناديين بالعربية والألمانية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وستجرى المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الإثنين، ضمن الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها قطر لغاية 11 فبراير/شباط الجاري.

وشهد الفيديو تحديا بين نجوم الفريقين حيث نطق لاعبو الأهلي الكلمات الألمانية، والبايرن نطقوا الكلمات العربية.

وتواجد من النادي الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وبدر بانون.

بينما ظهر من بايرن ميونخ كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع الألماني جيروم بواتينغ ونيكلاس زوله.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الإماراتي محمد عبد الله لقيادة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واختار الاتحاد الدولي كلا من محمد الحمادي، وحسن المهري كمعاونين للحكم الرئيسي محمد عبد الله، وأسند قيادة غرفة تقنية الفيديو “الفار” للحكمين ديو فيسكير والقطري خميس المرعي.

يذكر أن الأهلي استطاع تجاوز نظيره الدحيل القطري بهدف من دون رد في الدور الثاني، الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع البايرن الذي يخوض أول مباراة له في البطولة، التي تعفي بطل أوربا وبطل أمريكا الجنوبية من خوض الدور الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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