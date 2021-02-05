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“لا تستحقين إجابة”.. مورينيو يحتد على مراسلة بعد الهزيمة من تشيلسي (فيديو)

مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو (مواقع التواصل)
مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو (مواقع التواصل)
5/2/2021

أثار مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو الجدل مجددا بعدما رفض الإجابة على سؤال إحدى المراسلات حول السبب في عدم مشاركة الجناح الويلزي جاريث بيل في مباراة فريقه أمام تشيلسي.

ونشرت المراسلة أليسون بندر صورة لمورينيو أثناء إجراء مقابلة تليفزيونية معه عبر حسابها على تويتر، حيث بدا عليه علامات الاشمئزاز عقب الخسارة من تشيلسي بهدف نظيف.

وقالت بندر في تغريدة لها “سألت جوزيه لماذا لم يحضر بيل؟ قال: سؤال جيد لكنك لا تستحقين إجابة”، وهو الرد الذي أثار تفاعل الآلاف من المغردين عبر المنصة.

وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بهزيمته 1-صفر من تشيلسي، أمس الخميس.

وبرزت عدة تفاعلات حول “التغريدة” حيث أبدى مغردون وإعلاميون غضبهم من تصرف المدرب، مؤكدين أن وظيفته هي الإجابة على أسئلة الإعلام.

فيما ذهبت بعض التفاعلات الأخرى إلى أن تلك التصريحات المعتادة من البرتغالي هي جزء لا يتجزأ من شخصيته الاستثنائية.

وبدد مورينيو التكهنات بشأن وقوعه تحت الضغط لتحقيق نتائج ايجابية مشددا على أنه لا يزال الرجل المناسب لإنهاء صيام النادي عن الألقاب خلال 13 عاما هذا الموسم.

وردا على المخاوف بشأن مستقبله في النادي، قال مورينيو إن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي في أبريل/ نيسان المقبل، فرصة أمام توتنهام لتحقيق أول لقب كبير منذ تتويجه بنفس اللقب في 2008.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا “أفرض الضغط على نفسي كل يوم ولا احتاج لضغوط من الآخرين. منذ 2012 لم أخسر في ثلاث مباريات متتالية. أليس كذلك؟ منذ متى لم أحقق لقبا؟ ربما يمكنني الفوز بلقب”.

وبعد أن تصدر الدوري في مطلع، ديسمبر/ كانون الأول، تراجع توتنهام للمركز الثامن حاليا بفارق 14 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وشدد المدرب البرتغالي على أن توتنهام يجب أن يركز على إنهاء سلسلة الهزائم حين يستضيف وست بروميتش ألبيون المهدد بالهبوط بعد غد الأحد.

كما تحدث عن استئناف الدوري الأوربي هذا الشهر وهي المسابقة التي توفر طريقا بديلا للتأهل لدوري الأبطال إذا فشل في إنهاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

وواصل “الواقع أنه حتى نهاية الشهر نملك دوافع رائعة أمامنا. يجب أن نركز في مباراة وست بروميتش المقبلة ولا بد من الفوز بعد ثلاث هزائم ولا يمكننا التفكير في شيء مختلف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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