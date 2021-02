“لا تستحقين إجابة”.. مورينيو يحتد على مراسلة بعد الهزيمة من تشيلسي (فيديو)

أثار مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو الجدل مجددا بعدما رفض الإجابة على سؤال إحدى المراسلات حول السبب في عدم مشاركة الجناح الويلزي جاريث بيل في مباراة فريقه أمام تشيلسي.

ونشرت المراسلة أليسون بندر صورة لمورينيو أثناء إجراء مقابلة تليفزيونية معه عبر حسابها على تويتر، حيث بدا عليه علامات الاشمئزاز عقب الخسارة من تشيلسي بهدف نظيف.

وقالت بندر في تغريدة لها “سألت جوزيه لماذا لم يحضر بيل؟ قال: سؤال جيد لكنك لا تستحقين إجابة”، وهو الرد الذي أثار تفاعل الآلاف من المغردين عبر المنصة.

I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ 😱 pic.twitter.com/Z5ULM94fMu — Alison Bender (@alibendertv) February 4, 2021

وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بهزيمته 1-صفر من تشيلسي، أمس الخميس.

وبرزت عدة تفاعلات حول “التغريدة” حيث أبدى مغردون وإعلاميون غضبهم من تصرف المدرب، مؤكدين أن وظيفته هي الإجابة على أسئلة الإعلام.

فيما ذهبت بعض التفاعلات الأخرى إلى أن تلك التصريحات المعتادة من البرتغالي هي جزء لا يتجزأ من شخصيته الاستثنائية.

It’s his job to answer all questions asked by any reporter .. specially this one as it’s valid point to raise ! Well done Alison keep up the good work 👏 — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) February 5, 2021

Alison, you deserved so much better than that. Fantastic question and interview. — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) February 4, 2021

Sounds as though he wants the media to focus on Bale himself and why Mourinho felt he couldn’t/shouldn’t turn to him. Commitment? #thfc — Jacqui Oatley (@JacquiOatley) February 4, 2021

Mourinho staying classy https://t.co/mlzoFIptbm — Oliver Holt (@OllieHolt22) February 4, 2021

وبدد مورينيو التكهنات بشأن وقوعه تحت الضغط لتحقيق نتائج ايجابية مشددا على أنه لا يزال الرجل المناسب لإنهاء صيام النادي عن الألقاب خلال 13 عاما هذا الموسم.

وردا على المخاوف بشأن مستقبله في النادي، قال مورينيو إن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي في أبريل/ نيسان المقبل، فرصة أمام توتنهام لتحقيق أول لقب كبير منذ تتويجه بنفس اللقب في 2008.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا “أفرض الضغط على نفسي كل يوم ولا احتاج لضغوط من الآخرين. منذ 2012 لم أخسر في ثلاث مباريات متتالية. أليس كذلك؟ منذ متى لم أحقق لقبا؟ ربما يمكنني الفوز بلقب”.

وبعد أن تصدر الدوري في مطلع، ديسمبر/ كانون الأول، تراجع توتنهام للمركز الثامن حاليا بفارق 14 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وشدد المدرب البرتغالي على أن توتنهام يجب أن يركز على إنهاء سلسلة الهزائم حين يستضيف وست بروميتش ألبيون المهدد بالهبوط بعد غد الأحد.

كما تحدث عن استئناف الدوري الأوربي هذا الشهر وهي المسابقة التي توفر طريقا بديلا للتأهل لدوري الأبطال إذا فشل في إنهاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

وواصل “الواقع أنه حتى نهاية الشهر نملك دوافع رائعة أمامنا. يجب أن نركز في مباراة وست بروميتش المقبلة ولا بد من الفوز بعد ثلاث هزائم ولا يمكننا التفكير في شيء مختلف”.