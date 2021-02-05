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كيف سخرت جماهير الأهلي المصري من المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ؟ (فيديو)

جماهير الأهلي المصري (رويترز)
جماهير الأهلي المصري (رويترز)
5/2/2021

 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية إزاء المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وبايرين ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، الإثنين المقبل.

وحظي صعود الأهلي المصري لملاقاة غريمه بايرين ميونخ بتفاعل واسع، وذلك بعد تغريدة نشرها النادي الألماني على حسابه الرسمي باللغة العربية عبر موقع “تويتر” موجها رسالة للنادي الأهلي: “موعدنا الاثنين 8/2 (يقصد تاريخ اللقاء 8 فبراير)”، في تغريدة لاقت هجوما كبيرا من عشاق “القلعة الحمراء”، الذين أبدوا استعداد فريقهم للمواجهة التاريخية.

ويشير هذا التاريخ إلى نتيجة اللقاء الشهير الذي اكتسح فيه بايرن ميونخ منافسه برشلونة الإسباني (8/2) في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا العام الماضي.

ورد حساب قناة النادي الأهلي التلفزيونية عبر “تويتر” على النادي الألماني بالقول: “جاهز للقاضية”.

كما رد حساب الأهلي الرسمي على رسالة بايرن ميونخ بتغريدة عبر “تويتر”: “نسور الأهلي مستعدة”.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من الجماهير المصرية، ما بين داعم لها ولفريقه وآخرين سخروا منها كونها تشكل تحديا كبيرا مع البايرن ربما لا يحمد عواقبه.

 

يذكر أن الأهلي المصري حجز مقعدًا له في نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الدحيل القطري بهدف وحيد، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة المقامة في قطر.

وتحقق انتصار الأهلي بفضل لاعب الوسط حسين الشحات الذي تسلم كرة من على مشارف منطقة جزاء الفريق الخصم ثم سددها قوية عن يمين حارس المرمى القطري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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