رئيس الاتحاد الآسيوي: مونديال الأندية في قطر سيعيد تسليط الأضواء على آسيا من جديد

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط الجاري ستجعل لأضواء تتسلط من جديد على قارة آسيا.

وأعرب سلمان عن خالص أمنيات التوفيق والنجاح للدولة المضيفة قطر، وممثلي قارة آسيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا 2020، والدحيل بطل الدوري القطري، قبل يوم من انطلاق منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة.

ويأمل أولسان هيونداي والدحيل في تكرار نجاحات قارة آسيا في البطولة، حيث شهدت المباراة النهائية تأهل كاشيما انتليرز الياباني عام 2016، والعين الإماراتي عام 2018.

وقال الشيخ سلمان في بيان صحفي “بإسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى كل التوفيق والنجاح لأولسان هيونداي والدحيل، خلال كأس العالم للأندية”.

وأضاف “يستحق الفريقان مكانهما ضمن أفضل الفرق في العالم، ونحن واثقون أنهما سيستلهمان الإلهام من النجاحات التي حققتها الفريق الآسيوية من قبل في البطولة”.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والذين يعملان من أجل استضافة النسخة الثانية على التوالي من كأس العالم للأندية، بعد النجاح الكبير في تنظيم دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملاعب من ضمنها ثلاثة تستضيف كأس العالم 2022 وهي ملعب الجنوب وملعب خليفة الدولي وملعب المدينة التعليمية.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث أثبتا قدراتهما العالية على استضافة البطولات العالمية، والنجاح الذي تحقق خلال دوري أبطال آسيا 2020 يعكس التميز من الناحية التنظيمية، والاهتمام بالتفاصيل في أصعب الظروف”.

وأردف “في غضون أقل من عامين، سوف ترحب قطر بأسرة كرة القدم العالمية، ونحن لدينا كل الثقة في قدرتها على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، وفق أعلى معايير التنظيم، وكذلك وفق أفضل مواصفات الترحيب والضيافة”.

ويستهل أولسان هيونداي مشوار المنافسة في كأس العالم للأندية بمقابلة تيجريس المكسيكي بطل كونكاكاف، غدا الخميس، على ملعب أحمد بن علي، كما يلتقي الدحيل بطل الدوري القطري مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، في ذات اليوم.