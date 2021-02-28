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ثنائية مصطفى محمد تقود غلطة سراي للفوز على أرضروم في الدوري التركي (فيديو)

سجل مصطفى 6 أهداف في 6 مباريات شارك فيها أساسيا منذ إعارته (تويتر)
سجل مصطفى 6 أهداف في 6 مباريات شارك فيها أساسيا منذ إعارته (تويتر)
27/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202112:19 AM (مكة المكرمة)

سجل النجم المصري مصطفى محمد ثنائية ليفود فريقه غلطة سراي على ضيفه أرضروم سبور 2- صفر ضمن الجولة 27 من الدوري التركي، السبت.

وسجل مصطفى هدفي فريقه في الدقيقتين 38 و45 ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف مع غلطة سراي إلى 6 أهداف خلال 6 مباريات شارك فيها أساسيًّا مع الفريق.

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 57 نقطة لينفرد بصدارة مسابقة الدوري بينما تجمّد رصيد أرضروم سبور عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وبعد المبارة كتب مصطفى على حسابه على تويتر: “أعمل جاهدا على ألا يتوقف السهم”، في إشارة إلى احتفاله على طريقة نادي الزمالك المصري الذي كان يلعب له قبل إعارته إلى فريقه الحالي.

وسجل مصطفى 5 أهداف مع غلطة سراي في بطولة الدوري وهدف في مسابقة الكأس، منذ إعارته من فريق الزمالك المصري، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار.

وينص العقد على دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك المصري في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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