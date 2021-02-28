ثنائية مصطفى محمد تقود غلطة سراي للفوز على أرضروم في الدوري التركي (فيديو)

سجل النجم المصري مصطفى محمد ثنائية ليفود فريقه غلطة سراي على ضيفه أرضروم سبور 2- صفر ضمن الجولة 27 من الدوري التركي، السبت.

هدف مصطفى محمد في مرمى اوضروم 😍🔥 pic.twitter.com/kHAHJARyWI — الكرة التركية (@TrkSport) February 27, 2021

وسجل مصطفى هدفي فريقه في الدقيقتين 38 و45 ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف مع غلطة سراي إلى 6 أهداف خلال 6 مباريات شارك فيها أساسيًّا مع الفريق.

هدف ثاني عالمي من النجم مصطفى محمد 🔥 pic.twitter.com/0XNEZqG4CN — الكرة التركية (@TrkSport) February 27, 2021

ورفع غلطة سراي رصيده إلى 57 نقطة لينفرد بصدارة مسابقة الدوري بينما تجمّد رصيد أرضروم سبور عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وبعد المبارة كتب مصطفى على حسابه على تويتر: “أعمل جاهدا على ألا يتوقف السهم”، في إشارة إلى احتفاله على طريقة نادي الزمالك المصري الذي كان يلعب له قبل إعارته إلى فريقه الحالي.

Am working hard so the arrow doesn’t stop🏹💛❤️ pic.twitter.com/dNtGasfhxV — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 27, 2021

وسجل مصطفى 5 أهداف مع غلطة سراي في بطولة الدوري وهدف في مسابقة الكأس، منذ إعارته من فريق الزمالك المصري، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار.

وينص العقد على دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك المصري في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

هدفين مصطفي محمد 💖💖

كدا 6 اهداف ف 6 ماتشات 💖#مصطفى_محمد pic.twitter.com/IxYzX1wICe — ابن عااااامر 👑 (@MahmoudAmer_11) February 27, 2021