البث الحي
رياضة

ادعاء حرب أهلية في موريتانيا يسبب أزمة للزمالك المصري

وصول بعثة فريق الزمالك إلى السنغال (منصات التواصل)
وصول بعثة فريق الزمالك إلى السنغال (منصات التواصل)
23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202104:38 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات أدلى بها مراسل قناة نادي الزمالك المصري غضبا موريتانيًا على منصات التواصل الاجتماعي فما هي القصة؟

كانت بعثة نادي الزمالك تحاول السفر من الجزائر إلى السنغال بطائرة خاصة عبر الأجواء الموريتانية، إلا أن السلطات الموريتانية رفضت السماح للطائرة بالعبور لعدم حصول الطائرة على إذن مسبق.

وردا على سؤال موجه لمراسل قناة نادي الزمالك الرسمية عن سبب عودة الطائرة بعد إقلاعها مرة أخرى إلى الجزائر؟ ادعى مراسل القناة أن السبب هو وجود حرب أهلية في موريتانيا وقال إن الطائرة بعد إقلاعها عادت مرة أخرى إلى مطار الجزائر من المجال الجوي الموريتاني، و”عرفنا بعد ذلك أن حربا أهلية داخل موريتانيا هي التي سببت ذلك”.

تصريحات مراسل قناة الزمالك أثارت غضبا وردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وغرد الناقد الرياضي علاء صادق قائلا: “سقطة قناة الزمالك عن وجود حرب أهلية فى موريتانيا بينما موريتانيا تنظم كأس أمم أفريقيا للشباب من أسبوع تستوجب سحب رخصة القناة لكن الزمالك ننوس المجلس الأعلى للإعلام.”

كما غرد الكاتب عمار علي حسن قائلا: “نتفهم غضب إخواننا بموريتانيا من حديث صحفي رياضي عن حرب أهلية مزعومة في بلادهم حالت دون عبور طائرة الزمالك لأجوائها. موريتانيا بلد المليون شاعر لم تعرف حربا أهلية لكن ماذا نقول عن تسليم جهلاء إعلام دولة؟ نحن نعاني منهم هنا لكن فضائحهم بدأت تلف العالم وتسيء لبلد كبير يحجب الفاهمين.”

وغرد المذيع ومقدم البرامج الموريتاني بشير سيدينا قائلا: “قصة طائرة الزمالك، الطائرة التي كانت تنقل نادي الزمالك لم يتم منعها من العبور كما تداولت ذلك بعض المواقع والصفحات الإلكترونية؛ بل حاولت دخول الأجواء الموريتانية عبر الجزائر دون أن تطلب إذنا مسبقاً بالعبور”.

وغرد محمد قائلا: “موريتانيا منعت طائرة الزمالك من العبور لعدم ترخصيها وموريتانيا لها سيادتها على أجوائها، الصحفي المذيع الذي قال إن موريتانيا تشهد حربا أهلية، جاهل للتاريخ وللجغرافيا، موريتانيا لم تشهد حربا أهلية، ولم تشهد أي هجمة إرهابية، ومن الأفضل فى مؤشر الأمن عربيا الحمد لله”.

وغرد الشيخ ولد أحمد قائلا: “السلام عليكم أخي حياك الله، أنا من موريتانيا وأود منك أن تبلغ إدارة الزمالك أننا في موريتانيا مدينون لهم باعتذار وذلك لأن الصحفي المرافق لبعثة فريق الزمالك المتوجهة إلى السنغال قال إن موريتانيا تعاني من حرب أهلية وهذا طبعا كذب ولا أساس له من الصحة أبدا”.

وغرد أحمد مرتضى منصور قائلا: “موريتانيا دولة شقيقة لمصر أهلها ناس طيبون بالتأكيد هذا الخطأ غير مقصود ولا يمثل نادي الزمالك أو قناة النادي، كل الحب والاحترام لكل الشعب الموريتاني”.

 

 

وصل فريق الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف أمام مولودية الجزائر، فيما خسر تونجيت من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

وبحسب صحف محلية، قالت سفيرة مصر بالسنغال نهى خضر إن شركة الطيران المسؤولة عن الرحلة لم تستخرج التصاريح اللازمة لخط سير الطائرة، ما أدى لتأخير وصول بعثة الزمالك.

ورفضت السلطات الموريتانية تحليق طائرة الزمالك الخاصة في مجالها الجوي بسبب عدم وجود تصاريح، بعدما توقفت الطائرة في الجزائر للتزود بالوقود.

ولم تصل الرحلة للسنغال إلا بعد تدخل وزيري الرياضة والطيران المدني في مصر بتغيير خط سير الطائرة ودخول السنغال عبر أجواء دولة مالي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

على طريقة مصطفى محمد.. أردوغان يحرز هدفا ويعد بالمزيد (فيديو)

الرئيس التركي يسدد ركلة جزاء خلال حفل افتتاحه ملعب بإزمير (الأناضول)

شاهد: سترلينج يهز شباك الأرسنال ويقود مانشستر سيتي للابتعاد بصدارة الـ”بريميرليغ”

(الجزيرة)

إبراهيموفيتش يتعرض لإهانات عنصرية في بلغراد (فيديو)

المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (غيتي)

“أول مباراة بعد كأس العالم للأندية”.. بايرن ميونخ ينجو من هزيمة ثقيلة (فيديو)

بايرن ميونخ ينجو من هزيمة ثقيلة بالدوري الألماني (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

“يدعم الإرهاب ويروج للإخوان”.. ما دلالات هجوم الإعلام المصري على تطبيق كلوب هاوس؟ (فيديو)

ناشطون يربطون الهجوم على "كلوب هاوس" بتصريحات الرئيس المصري عما يسميها حروب الجيل الرابع

25 سنة خدمة بالجيش.. زوجة العقيد أحمد قنصوة تناشد السيسي بالإفراج عنه (فيديو)

العقيد أحمد قنصوة

البرلمان الكندي يقر بالإبادة الجماعية لمسلمي الإيغور

وافق على المذكرة 266 نائبا من أصل 338 وامتنع الباقون عن التصويت (رويترز)

شاهد: ناسا تعرض أول فيديو لهبوط المركبة الفضائية بيرسفيرانس على سطح المريخ

أول صورة بالألوان عالية الدقة ترسلها المركبة لسطح الكوكب الأحمر (روتيرز)