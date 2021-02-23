ادعاء حرب أهلية في موريتانيا يسبب أزمة للزمالك المصري

أثارت تصريحات أدلى بها مراسل قناة نادي الزمالك المصري غضبا موريتانيًا على منصات التواصل الاجتماعي فما هي القصة؟

كانت بعثة نادي الزمالك تحاول السفر من الجزائر إلى السنغال بطائرة خاصة عبر الأجواء الموريتانية، إلا أن السلطات الموريتانية رفضت السماح للطائرة بالعبور لعدم حصول الطائرة على إذن مسبق.

وردا على سؤال موجه لمراسل قناة نادي الزمالك الرسمية عن سبب عودة الطائرة بعد إقلاعها مرة أخرى إلى الجزائر؟ ادعى مراسل القناة أن السبب هو وجود حرب أهلية في موريتانيا وقال إن الطائرة بعد إقلاعها عادت مرة أخرى إلى مطار الجزائر من المجال الجوي الموريتاني، و”عرفنا بعد ذلك أن حربا أهلية داخل موريتانيا هي التي سببت ذلك”.

تصريحات مراسل قناة الزمالك أثارت غضبا وردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وغرد الناقد الرياضي علاء صادق قائلا: “سقطة قناة الزمالك عن وجود حرب أهلية فى موريتانيا بينما موريتانيا تنظم كأس أمم أفريقيا للشباب من أسبوع تستوجب سحب رخصة القناة لكن الزمالك ننوس المجلس الأعلى للإعلام.”

سقطة قناة الزمالك عن وجود حرب اهلية فى موريتانيا بينما موريتانيا تنظم كاس امم افريقيا للشباب من اسبوع تستوجب سحب رخصة القناة

لكن الزمالك ننوس المجلس الاعلى للاعلام — Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) February 23, 2021

كما غرد الكاتب عمار علي حسن قائلا: “نتفهم غضب إخواننا بموريتانيا من حديث صحفي رياضي عن حرب أهلية مزعومة في بلادهم حالت دون عبور طائرة الزمالك لأجوائها. موريتانيا بلد المليون شاعر لم تعرف حربا أهلية لكن ماذا نقول عن تسليم جهلاء إعلام دولة؟ نحن نعاني منهم هنا لكن فضائحهم بدأت تلف العالم وتسيء لبلد كبير يحجب الفاهمين.”

نتفهم غضب إخواننا بموريتانيا من حديث صحفي رياضي عن حرب أهلية مزعومة في بلادهم حالت دون عبور طائرة الزمالك لأجوائها.

موريتانيا بلد المليون شاعر لم تعرف حربا أهلية لكن ماذا نقول عن تسليم جهلاء إعلام دولة؟

نحن نعاني منهم هنا لكن فضائحهم بدأت تلف العالم وتسيء لبلد كبير يحجب الفاهمين. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) February 22, 2021

وغرد المذيع ومقدم البرامج الموريتاني بشير سيدينا قائلا: “قصة طائرة الزمالك، الطائرة التي كانت تنقل نادي الزمالك لم يتم منعها من العبور كما تداولت ذلك بعض المواقع والصفحات الإلكترونية؛ بل حاولت دخول الأجواء الموريتانية عبر الجزائر دون أن تطلب إذنا مسبقاً بالعبور”.

قصة طائرة الزمالك 1️⃣

الطائرة التي كانت تنقل نادي الزمالك لم يتم منعها من العبور كما تداولت ذلك بعض المواقع والصفحات الإلكترونية؛ بل حاولت دخول الأجواء الموريتانية عبر الجزائر دون أن تطلب إذنا مسبقاً بالعبور. pic.twitter.com/CnfHUYa5CI — بشير سيدينا-bechir sidina 🇲🇷 (@b9chir) February 21, 2021

وغرد محمد قائلا: “موريتانيا منعت طائرة الزمالك من العبور لعدم ترخصيها وموريتانيا لها سيادتها على أجوائها، الصحفي المذيع الذي قال إن موريتانيا تشهد حربا أهلية، جاهل للتاريخ وللجغرافيا، موريتانيا لم تشهد حربا أهلية، ولم تشهد أي هجمة إرهابية، ومن الأفضل فى مؤشر الأمن عربيا الحمد لله”.

#موريتانيا منعت طائرة الزمالك من العبور،لعدم ترخصيها،وموريتانيا لها سيادتها على أجوائها،الصحفي المذيع الذي قال أن موريتانيا تشهد حرب أهلية،جاهل للتاريخ وللجغرافيا،موريتانيا لم تشهد حرب أهلية،و لم تشهد أي هجمة إرهابية،و من الأفضل فى مؤشر الأمن عربيا الحمد لله.#الزمالك_موريتانيا — Mohamed M.A (@MohamdMhmdAhme) February 22, 2021

وغرد الشيخ ولد أحمد قائلا: “السلام عليكم أخي حياك الله، أنا من موريتانيا وأود منك أن تبلغ إدارة الزمالك أننا في موريتانيا مدينون لهم باعتذار وذلك لأن الصحفي المرافق لبعثة فريق الزمالك المتوجهة إلى السنغال قال إن موريتانيا تعاني من حرب أهلية وهذا طبعا كذب ولا أساس له من الصحة أبدا”.

السلام عليكم أخي حياك الله ، أنا من موريتانيا و أود منك أن. تبلغ إدارة الزمالة أننا في موريتانيا مدينون لهم بإعتذار و ذلك لأن الصحفي المرافق لبعثت فريق الزمالك المتوجهة إلى السنغال قال بأن موريتانيا تعاني من حرب أهلية و هذا طبعا كذب و لا أساس له من الصحة أبدا — الشيخ ولد أحمد cheikh ahmed (@CheikhA11512501) February 22, 2021

وغرد أحمد مرتضى منصور قائلا: “موريتانيا دولة شقيقة لمصر أهلها ناس طيبون بالتأكيد هذا الخطأ غير مقصود ولا يمثل نادي الزمالك أو قناة النادي، كل الحب والاحترام لكل الشعب الموريتاني”.

موريتانيا دوله شقيقه لمصر اهلها ناس طيبين بالتأكيد هذا الخطأ غير مقصود ولا يمثل نادي #الزمالك او قناة النادي…كل الحب والاحترام لكل الشعب الموريتاني — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 22, 2021

بجد اعتذار للاخوة فى #موريتانيا من تصريحات مراسل قناة #الزمالك

القناة عندها مشاكل كتيرة متعلقة بالمصداقية و الثقافة و للاسف مفيش اى محاسبة — Zeinobia is at home 🏡 (@Zeinobia) February 22, 2021

@mohamedelgazar4 سمعت ماقاله مراسل قناة الزمالك عن #موريتانيا؟

والله شيء اخجل صراحة — محمد الموريتاني (@JOQoEsZsINblowW) February 22, 2021

وصل فريق الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل في الجولة الأولى بدون أهداف أمام مولودية الجزائر، فيما خسر تونجيت من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

وبحسب صحف محلية، قالت سفيرة مصر بالسنغال نهى خضر إن شركة الطيران المسؤولة عن الرحلة لم تستخرج التصاريح اللازمة لخط سير الطائرة، ما أدى لتأخير وصول بعثة الزمالك.

ورفضت السلطات الموريتانية تحليق طائرة الزمالك الخاصة في مجالها الجوي بسبب عدم وجود تصاريح، بعدما توقفت الطائرة في الجزائر للتزود بالوقود.

ولم تصل الرحلة للسنغال إلا بعد تدخل وزيري الرياضة والطيران المدني في مصر بتغيير خط سير الطائرة ودخول السنغال عبر أجواء دولة مالي.