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شاهد: سترلينج يهز شباك الأرسنال ويقود مانشستر سيتي للابتعاد بصدارة الـ”بريميرليغ”

21/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202112:49 AM (مكة المكرمة)

خرج مانشستر سيتي بثلاث نقاط غالية من ميدان مضيفه أرسنال عقب فوزه عليه بهدفٍ دون رد، أمس الأحد، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتحقق انتصار السيتي بفضل المهاجم الدولي رحيم سترلينغ الذي أحرز هدف المباراة الوحيد بعد مضي دقيقتين فقط من البداية.

وجاء هدف السيتيزن إثر مجهود فني رائع من الجزائري رياض محرز أنهاه بتمريرة عرضية أروع وصلت الكرة من خلالها إلى سترلينغ ليودعها برأسه الشباك.

وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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