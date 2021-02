عقب خسارة ليفربول بثلاثية من ليستر سيتي.. دموع كلوب تشعل مواقع التواصل (فيديو)

أشعلت دموع المدرب الألماني يورغن كلوب مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، والابتعاد عن صراع الصدارة واللقب.

وتلقى حامل اللقب ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي أمام مضيفه ليستر سيتي 1/3 في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وأتت دموع كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لحظة رده على سؤال عما إذا كان يقر بفقدان اللقب هذا الموسم والاستسلام لذلك فأجاب ويبدو عليه التأثر والحزن: “نعم، لا يمكنني أن أصدق ذلك، لكن نعم”.

وأثارت تلك اللقطة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل، كونها جاءت في وقت حساس من الموسم وفي ظل ظروف غير جيدة يمر بها ليفربول رفقة مدربه الذي حقق معه لقب البريميرليغ الغالي الموسم الماضي بعد 30 عاما من غيابه عن خزائن الريدز.

An emotional Jurgen Klopp has conceded the Premier League title 💔 pic.twitter.com/amxZISu6cl — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 46 نقطة لينتزع المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي ونقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وثأر ليستر سيتي بذلك لهزيمته أمام ليفربول (صفر/3) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري.

وأبدى عدد من الناشطين تعاطفهم الكبير مع المدرب الألماني كما دافع آخرون عنه بصناعة فريق لا يقهر خلال السنوات الماضية، مشيدين بإنجازاته مع ليفربول التي لم يحققها أحد مع الفريق منذ سنوات طويلة.

وقال الكاتب الصحفي البريطاني كيفين بالمر: “ألم يورغن كلوب في رؤية فريقه ينهار لن يكون شيئًا مقارنة بما مر به خلال الشهر الماضي مع والدته، بالطبع هو محطم، إنه لا يزال أعظم مدرب لليفربول منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى لو كان مستخدمو تويتر يستمتعون بحزنه”.

Jurgen Klopp’s pain at seeing his team fall apart will be nothing compared to what he’s gone through over the last month with his mother. Of course he’s broken. He’s still Liverpool’s greatest manager since the 1970s, even if the Twitter loons are revelling in his misery #LFC pic.twitter.com/WBvosVcENe — Kevin Palmer 💙 (@RealKevinPalmer) February 14, 2021

This is really heart breaking to watch 😭😭😭 I feel ur pain Klopp #IStandByKlopp Klopp u will come back out of this with the club bigger and stronger 💪💪💪 #YNWA https://t.co/5c5MTj0hyp — Daniel Chatry (@dantheman266) February 13, 2021

He should have been given space. Man just lost his mum, he’s grieving. He doesn’t have to answer any questions now. A man doesn’t simply tear. Show him some respect. It’s embarrassing that mental health of professionals keep being overlooked. https://t.co/9KjRjjiVcp — Linghesh Khan (@LingheshGanes) February 14, 2021

It’s just like what's happening in life! You can’t believe it, but yes. It’s over… https://t.co/YfDbuPSXIo — Kawian (@Kaawiaans) February 14, 2021

Great manager. His team have just run out of luck and legs. Liverpool should hold onto him at all costs. https://t.co/LspIYAgNzZ — Frank Coughlan (@fmcomment) February 14, 2021