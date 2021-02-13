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شاهد: استقبال رسمي للأهلي في مطار القاهرة بعد تتويجه ببرونزية العالم

لاعبو الأهلي يحتفلون بالشناوي بعد فوزهم (رويترز)
لاعبو الأهلي يحتفلون بالشناوي بعد فوزهم (رويترز)
12/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202101:02 AM (مكة المكرمة)

عادت بعثة الأهلي المصري إلى القاهرة، الجمعة، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة بعد الفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية.

وأرسل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وفدا رسميا من الوزارة لاستقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولها من قطر.

 

وأكد صبحي في تصريحات للموقع الرسمي للوزارة على أن سياسته هي تقديم الدعم والمؤازرة لجميع الرياضيين، والاستقبال الرسمي لأبطال مصر والبعثات الرياضية الذين يحققون الإنجازات في مختلف المحافل الدولية وتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم لمواصلة تلك الإنجازات.

وقدم صبحي التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.

وتوج الأهلي ببرونزية بطولة العالم للأندية عقب فوزه، أمس الخميس، على بالميراس البرازيلي 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهنئة النادي الأهلي بفوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي غياب مدافعه التونسي على معلول مدة أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحات لأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أكد فيها أن اللاعب أجرى أشعة رنين فور وصول بعثة الفريق من الدوحة، وتابع أبو عبلة أن اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي أجرى محاولات عديدة من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس لكن آلام العضلة الخلفية حالت دون ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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