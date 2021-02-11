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رياضة|تركيا

غلطة سراي: ضم مصطفى محمد “نعمة من الله”

(تويتر)
(تويتر)
11/2/2021

قال نادي غلطة سراي التركي إن انتقال النجم المصري مصطفى محمد للفريق كان “نعمة من الله”.

وقال عبد الرحيم البيرق الرئيس الثاني للنادي التركي إن انتقال مصطفى كان من أصعب صفقات الفريق الشتوية.

وأوضح أن صفقة الانتقال استغرقت قرابة شهر، نظرا لوجود أندية أخرى كانت تحاول ضم اللاعب لصفوفها.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك المصري في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

وأشار البيرق إلى أن النادي يعتزم ضم مصطفى بشكل نهائي من الزمالك.

واحتفت جماهير النادي التركي بمصطفى بعد تسجيله ثلاثة أهداف منذ ضمه، بواقع هدف في كل مباراة.
وقاد مصطفى غلطة سراي للفوز على غريمه التقليدي فنربخشة بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد.

وتداولت جماهير غلطة سراي أغنية “أنا بحبك يا مصطفى” الشهيرة للاحتفاء باللاعب المصري، وبثت إحدى القنوات التركية الأغنية مع تصفيق واحتفاء من قبل الضيوف داخل الاستوديو التحليلي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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