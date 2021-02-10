الأهلي المصري يوجه خطابا إلى الفيفا بشأن الشحات وكهربا.. ماذا قال؟

وجه الأهلي المصري خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، لتوضيح موقف اللاعبين حسين الشحات ومحمود عبد المنعم “كهربا” وذلك فيما يتعلق بعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركة الفريق في كاس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “بناء على تعليمات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية… قام المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يوضح فيه موقف اللاعبين، حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت، الإثنين الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة”.

وأكد الأهلي خلال الخطاب على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.

وكان الأهلي قد ذكر، أمس الثلاثاء، أن بعثة الفريق تلقت إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي والمحدد لها، غدا الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

وانتهك الشحات وكهربا قواعد “الفقاعة الطبية” وتم عزلهما عن بعثة الأهلي بسبب قيامهما بمصافحة لاعب الفريق السابق محمد أبو تريكة وعدد من جماهير الفريق خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوربا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشحات وكهربا وهما يصافحان النجم السابق للنادي الأهلي محمد أبو تريكة الذي كان مع جماهير النادي المصري في ملعب أحمد بن علي، الإثنين الماضي.

وعبر أبو تريكة عن أسفه لهذا الحادث ونشر تغريدة تمنى فيها التوفيق للفريق في مباراته المقبلة.

@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021

أبو تريكة جلس إلى جانب جماهير الأهلي في المدرجات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وتأهل بايرن ميونخ الألماني، الإثنين الماضي، إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على نظيره الأهلي المصري بهدفين نظيفين في نصف نهائي البطولة المقامة على الأراضي القطرية.

ويواجه بايرن ميونخ في النهائي فريق تيغريس أونال المكسيكي، الذي تجاوز بالميراس البرازيلي بهدف وحيد أحرزه الفرنسي بيير أندري جينيا، الأحد الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة.