الجزائر تنفي تقديم شكوى ضد هدف مصر في كأس العرب

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، ما أشيع عن تقدمه بشكوى للجنة المنظمة بخصوص مباراته مع مصر ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي إنه ينفي “جملة وتفصيلا” ما روجته مصادر “لخبر تقديم طعن للجنة المنظمة للبطولة بخصوص ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم” لصالح منتخب مصر.

وذكرت صحف ومواقع أن الاتحاد الجزائري تقدم باحتجاج أمام اللجنة المنظمة للبطولة، بداعي أن الكرة خرجت من الملعب قبل احتساب ركلة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف التعادل لمصر.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وحسمت مصر صدارة المجموعة بسبب سجل اللعب النظيف المتعلق بالبطاقات الصفراء والحمراء بعد التساوي مع الجزائر في النقاط والأهداف.

وتلتقي الجزائر مع المغرب في دور الثمانية، بعد غد السبت، بينما تلعب مصر ضد الأردن في اليوم نفسه.