تعادلا 1-1.. مصر تنتزع صدارة المجموعة الرابعة بكأس العرب بعد بطاقتين للجزائر في الوقت القاتل (فيديو)

انتزع المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة من نظيره الجزائري رغم التعادل 1-1 في قمة مثيرة في كأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر، بفارق بطاقتين حصل عليهما منتخب الجزائر في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله محمد توجاي في الدقيقة 19 من تسديدة بدلت اتجاهها بعد أن اصطدمت بأحد المدافعين.

وتعادل عمرو السولية للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ومع الاقتراب من نهاية الوقت الأصلي، كان التعادل سيد الموقف في كل شيء بين الجزائر ومصر، سواء النقاط أو عدد الأهداف، أو فارق الأهداف، أو حتى سجل الإنذارات واللعب النظيف.

ودخل المنتخبان المباراة مع خصم ثلاث نقاط في سجل اللعب النظيف لكل منهما.

وخلال المباراة حصل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصري على بطاقات صفراء هم: أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، فيما حصل أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري على بطاقات صفراء وهم يوسف بلايلي ومحمد توجاي وزكريا دراوي والعربي هلال سوداني، بالإضافة لحصول ياسين تيطراوي على بطاقة حمراء مباشرة (أربع نقاط) وهو ما يعني خصم ست نقاط من المنتخب المصري، فيما خصمت 11 نقطة من المنتخب الجزائري في سجل اللعب النظيف، وهو ما منح المنتخب المصري صدارة الترتيب.

ويملك المنتخبان سبع نقاط، لكن مصر انتزعت القمة

وستلعب مصر مع الأردن في دور الثمانية السبت المقبل، بينما تخوض الجزائر قمة مرتقبة ضد المغرب صاحب العلامة الكاملة ومتصدر المجموعة الثالثة.