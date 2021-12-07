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رياضة|قطر

عٌمان تعبر البحرين بثلاثية وتتأهل لدور الثمانية بكأس العرب (فيديو)

المنتخب العماني تأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم بفوزه المثير على نظيره البحريني 3 /صفر (رويترز)
6/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202101:10 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب العماني إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم بفوزه المثير على نظيره البحريني 3 /صفر، الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

واحتل المنتخب العماني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل وحل منتخب البحرين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم عمان بهدف سجله المنذر ربيع العلوي في ال دقيقة41.

وفي الشوط الثاني أحرز أرشد العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتبعه خالد خليفة الهاجري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة59 .

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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