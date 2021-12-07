تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي بالفوز 3-صفر على نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للبطولة المقامة في قطر.
عٌمان تعبر البحرين بثلاثية وتتأهل لدور الثمانية بكأس العرب (فيديو)
تأهل المنتخب العماني إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم بفوزه المثير على نظيره البحريني 3 /صفر، الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.
واحتل المنتخب العماني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل وحل منتخب البحرين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم عمان بهدف سجله المنذر ربيع العلوي في ال دقيقة41.
⚽️🥅 رأسية المنذر العلوي تعانق شباك البحرين 🇧🇭#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/uCkb36sS4S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وفي الشوط الثاني أحرز أرشد العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتبعه خالد خليفة الهاجري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة59 .
⚽️ جمالية الهدف لم تذهب سدى .. الـVAR يتدخل ويحتسب الهدف الثالث لعُمان 🇴🇲#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/2Aj52rMkWk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
⚽️🥅 أرشد العلوي يعزز تقدم المنتخب العُماني 🇴🇲#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #عمان_البحرين#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ie62pC6NK1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021