المغرب يحقق انتصاره الثالث في كأس العرب ويفوز 1-صفر على السعودية (فيديو)

حقق المنتخب المغربي انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 1-صفر على السعودية، اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وسجل كريم البركاوي، مهاجم الرائد السعودي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بديل الضائع للشوط الأول.

وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 79 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وضمن المنتخب المغربي تأهله لدور الثمانية من الجولة الماضية متصدرا المجموعة، ورافقه المنتخب الأردني الذي تغلب على نظيره الفلسطيني 5-1 في المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.