تأهل المنتخب العماني إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم بفوزه المثير على نظيره البحريني 3 /صفر، الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.
المغرب يحقق انتصاره الثالث في كأس العرب ويفوز 1-صفر على السعودية (فيديو)
حقق المنتخب المغربي انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 1-صفر على السعودية، اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وسجل كريم البركاوي، مهاجم الرائد السعودي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بديل الضائع للشوط الأول.
🥅⚽️ كريم البرقاوي يمنح التقدم لأسود الأطلس من ضربة جزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ywQsELJPfs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 79 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
🟥 السعودي المجرشي يتعرض للطرد بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/vjEg6cYfUd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وضمن المنتخب المغربي تأهله لدور الثمانية من الجولة الماضية متصدرا المجموعة، ورافقه المنتخب الأردني الذي تغلب على نظيره الفلسطيني 5-1 في المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه.
ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.