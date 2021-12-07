الأردن يفوز 5-1 على فلسطين في كأس العرب ويلحق بالمغرب في دور الثمانية (فيديو)

لحق منتخب الأردن بنظيره المغربي إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر، بعد فوزه الكبير 5-1 على منتخب فلسطين، اليوم الثلاثاء.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة في الدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء.

وضاعف حمزة الدردور النتيجة في الدقيقة 24 عندما تابع تمريرة عرضية رائعة من ياسين البخيت بعد فاصل من المراوغة في الناحية اليسرى للمرمى.

وأصبح الدردور الهداف التاريخي للأردن برصيد 32 هدفا.

وقلص تامر صيام الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من ضربة رأس.

وجعل البديل محمود مرضي النتيجة 3-1 للأردن في الدقيقة 82 بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

ثم سجل يزن النعيمات الهدف الرابع بتسديدة مفاجئة بعيدة المدى بعدها بأربع دقائق.

وأحرز النعيمات هدفه الشخصي الثاني والخامس للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بتسع نقاط من ثلاث انتصارات، فيما حل الأردن في المركز الثاني بست نقاط بينما ودعت السعودية ومنتخب فلسطين البطولة بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.