حقق المنتخب المغربي انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 1-صفر على السعودية، اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
الأردن يفوز 5-1 على فلسطين في كأس العرب ويلحق بالمغرب في دور الثمانية (فيديو)
لحق منتخب الأردن بنظيره المغربي إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر، بعد فوزه الكبير 5-1 على منتخب فلسطين، اليوم الثلاثاء.
ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة في الدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء.
🥅 بھاء عبد الرحمن من ركلة جزاء يفتتح التسجيل للمنتخب الأردني 🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ZLykkHX6FK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وضاعف حمزة الدردور النتيجة في الدقيقة 24 عندما تابع تمريرة عرضية رائعة من ياسين البخيت بعد فاصل من المراوغة في الناحية اليسرى للمرمى.
حمزة الدردور يعزز تقدم المنتخب الأردني 🇯🇴 بعد عمل جماعي ممتاز#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/fwSfs1izq9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأصبح الدردور الهداف التاريخي للأردن برصيد 32 هدفا.
وقلص تامر صيام الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من ضربة رأس.
رأسية تامر صيام تقلص الفارق وتُنعش آمال المنتخب الفلسطيني 🇵🇸#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/FyybEnZvav
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وجعل البديل محمود مرضي النتيجة 3-1 للأردن في الدقيقة 82 بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.
⚽️🥅 هدف عكسي يعزز تقدم المنتخب الأردني 🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/LbHSoAcQDb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
ثم سجل يزن النعيمات الهدف الرابع بتسديدة مفاجئة بعيدة المدى بعدها بأربع دقائق.
⚽️🥅 یزن النعیمات يباغت الحارس عمرو قدورة بهدف رابع#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/QPSJwJwYXQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأحرز النعيمات هدفه الشخصي الثاني والخامس للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
يزن النعيمات يضيف الهدف الخامس للنشامى 🇯🇴⚽️#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/BHHGEfT5n0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة بتسع نقاط من ثلاث انتصارات، فيما حل الأردن في المركز الثاني بست نقاط بينما ودعت السعودية ومنتخب فلسطين البطولة بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة.
ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.