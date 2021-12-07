تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد رأس أبو عبود في قطر، اليوم السبت.
“إحنا المصريين”.. مطرب قطري يهدي المنتخب المصري أغنية خاصة (فيديو)
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202108:34 PM (مكة المكرمة)
أهدى المطرب القطري علي عبد الستار المنتخب المصري لكرة القدم أغنية خاصة بمناسبة مشاركته في بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.
ونشر عبد الستار الأغنية الجديدة، وهي بعنوان (إحنا المصريين) عبر قناته على موقع يوتيوب.
وجاء نشر الأغنية قبيل ساعات فقط من مباراة مصر أمام الجزائر ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.
ويتقاسم المنتخب المصري والجزائري صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط ونفس رصيد الأهداف، وضمنا التأهل إلى دور الثمانية للبطولة.
وسيلتقي متصدر المجموعة منتخب الأردن، فيما يواجه صاحب المركز الثاني المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثالثة.
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند