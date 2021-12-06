تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد رأس أبو عبود في قطر، اليوم السبت.
كأس العرب.. تونس تفوز على الإمارات بهدف وتلحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي (فيديو)
لحقت تونس بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021 عقب فوزها أمام نظيرتها الإمارات بهدفٍ وحيد، الإثنين، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية.
وجاء هدف منتخب تونس الوحيد في الدقيقة 10 بعد تمريرة من يوسف مساكني وصلت إلى سيف الدين الجزيري ليضعها الأخير في شباك خالد عيسى ببراعة.
المنتخب التونسي 🇹🇳 يفتتح التسجيل عن طريق سيف الدين الجزيري#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الامارات #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/4ODIYcOzG5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
وكانت تونس قد افتتحت مشوارها بالبطولة بفوزٍ كبير على موريتانيا بخمسة أهداف لواحد، قبل أن تخسر في لقائها الثاني أمام المنتخب السوري بهدفين نظيفين.
ورغم هزيمتها بلغت الإمارات الدور ذاته بعد أن حققت الفوز في أول مواجهتين لها أمام كل من سوريا (2-1)، وموريتانيا (1-0).
🧤تصديين رائعين لحارس المنتخب الإماراتي 🇦🇪 خالد عيسى #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الامارات #FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/T2159p0Cgz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
🥅 القائم يحرم سيف الدين الجزيري من هدف محقق#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الامارات #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/cSaq5dyULc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
المنتخب الإماراتي 🇦🇪 كاد أن يدرك التعادل من ركلة حرة خطيرة#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الامارات #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/MioX7K0sXu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
ولحساب ذات المجموعة، تلقى المنتخب السوري خسارته الثانية بعدما سقط أمام نظيره الموريتاني بهدفين لواحد، ليودع المنتخبان البطولة رسميا.
فرحة الجماهير التونسية 🇹🇳 بعد تقدم موريتانيا على سوريا وتأهل نسور قرطاج إلى الدور ربع النهائي#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #تونس_الامارات #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/esoylAl9rC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2021
واحتلت تونس صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على الإمارات التي جاءت في المركز الثاني، في حين ذهب المركز الثالث لسوريا والرابع لموريتانيا بـ3 نقاط لكل منهما.