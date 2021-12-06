كأس العرب.. تونس تفوز على الإمارات بهدف وتلحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي (فيديو)

لحقت تونس بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021 عقب فوزها أمام نظيرتها الإمارات بهدفٍ وحيد، الإثنين، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف منتخب تونس الوحيد في الدقيقة 10 بعد تمريرة من يوسف مساكني وصلت إلى سيف الدين الجزيري ليضعها الأخير في شباك خالد عيسى ببراعة.

وكانت تونس قد افتتحت مشوارها بالبطولة بفوزٍ كبير على موريتانيا بخمسة أهداف لواحد، قبل أن تخسر في لقائها الثاني أمام المنتخب السوري بهدفين نظيفين.

ورغم هزيمتها بلغت الإمارات الدور ذاته بعد أن حققت الفوز في أول مواجهتين لها أمام كل من سوريا (2-1)، وموريتانيا (1-0).

ولحساب ذات المجموعة، تلقى المنتخب السوري خسارته الثانية بعدما سقط أمام نظيره الموريتاني بهدفين لواحد، ليودع المنتخبان البطولة رسميا.

واحتلت تونس صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على الإمارات التي جاءت في المركز الثاني، في حين ذهب المركز الثالث لسوريا والرابع لموريتانيا بـ3 نقاط لكل منهما.