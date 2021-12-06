تصريحات جديدة من كلوب بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول.. ماذا قال؟

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه في حاجة إلى الصبر في محادثاته مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده.

وقال كلوب، اليوم الاثنين، إن موقف ناديه لم يتغير، وأضاف: “ندرك تماما موقفه ونجري محادثات”.

وأشار كلوب “لا يوجد شيء آخر يمكن قوله بشأن صلاح. لقد تحدث في الأمر لدى سؤاله عنه، يمكنني فقط الحديث عن بضعة أمور لان الباقي ليس للنشر بالطبع”.

وأضاف كلوب أن هناك “الكثير من الأمور قد تحدث عندما يحاول الشخص إنجاز المهمة، أعتقد أن رغباتنا جميعا واضحة، وأمور مثل هذه تحتاج إلى وقت”.

وأوضح أن العقد الجديد لصلاح ليس بالأمر الذي يمكن حسمه “أثناء احتساء الشاي في فترة الظهيرة”.

وينتهي العقد الحالي لصلاح في يونيو/حزيران 2023.

وأثيرت تكهنات واسعة بشأن مستقبل قائد المنتخب المصري مع فريقه الإنجليزي.

وأبدى صلاح رغبته في البقاء مع ناديه لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع إدارة ليفربول.