وثيقة مسرّبة تكشف لمن صوّت الصحفيون العرب في جائزة الكرة الذهبية (فيديو)

كشفت وثيقة مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي تصويت الصحفيين العرب للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ووفقًا للوثيقة، حلّ صلاح في المركز الأول بعد تصويت الصحفيين من مصر واليمن والعراق والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى جنوب السودان، بينما اختار صلاح في المركز الثاني صحفيّو كل من سلطنة عمان والسودان وليبيا. وجاء صلاح ثالثًا في تصويت البحرين، ورابعًا في تصويت الإمارات، وخامسًا في تصويت كل من المغرب والسعودية وقطر وجيبوتي. ولم يصّوت له صحفيّو كل من سوريا وتونس وموريتانيا والجزائر ولبنان.

والإثنين الماضي، تُوّج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021/2020، خلال حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول.

وتفوّق ميسي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدّاف بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني، بينما حلّ صلاح في المركز السابع.

وقبل أيام، سُئل صلاح عن رأيه في المركز الذي حصل عليه بجائزة أفضل لاعب، فكان جوابه أشبه بالسخرية بطريقة غير مباشرة، إذ ضحك بصوت عالٍ ثم قال “لا تعليق”، وأنهى المقابلة.

وقال مدرّب ليفربول يورغن كلوب “إذا لم تعطها لروبرت ليفاندوفسكي هذه المرّة فمن الصعب جدًّا أن يحقّقها مستقبلًا، ومن المؤكد أنه كان يجب أن يكون ترتيب مو (محمد صلاح) أعلى في القائمة (أوائل الكرة الذهبية)”.

Mo Salah asked after the game last night about coming 7th in the Ballon d’Or?

He laughs, shakes his head and says no comment.

pic.twitter.com/TLAXAlWyA4

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 2, 2021